Iata care sunt primele jucarii ale unui bebeluș

Sa cumperi jucarii pentru un copil poate fi o activitate frumoasa si interesanta. Exista suficient de multi parinti care, emotionati de "marea intalnire" cu noul membru al familiei, ajung in magazinele pentru copii si se pierd printre rafturile de jucarii. Unii pot umple un cos plin de tot felul de jucarii, care mai de care mai atractive, mai colorate, mai zgomotoase, mai sofisticate, in timp ce altii isi pot pierde elanul, chiar in momentul in care constientizeaza, ca doar anumite jucarii ar putea fi cu adevarat utile unui nou nascut.

Atunci care sunt cele mai potrivite jucarii pentru bebelus? "Oaaa-oaaaa" si iarasi "oaaaaa"! In primele sale saptamani nou nascutul nu are nevoie de jucarii. Are nevoie de mama si tata, de adulti care raspund cu intelegere, promptitudine si afectiune la toate nevoile lui. Sa fie hranit, schimbat, sa-i fie cald, sa fie leganat, sa fie tinut in brate, sa fie ajutat sa adoarma, sa i se comunice, atat verbal, cat si non verbal, sa se "asigure", ca desi e mic, exista acele fiinte, extrem de iubitoare, care sunt acolo pentru el si care ii raspund intotdeauna. 1-3 luni: Contraste, forme si culori Potrivit aap.org (Academia Americana a Pediatrilor) bebelusii se pot calma la auzul unor sunete linistitoare si la miscari lente. Ei sunt obisnuiti cu vocile parintilor inca din perioada intrauterina, iar leganatul le aduce confortul zilelor din burtica. De aceea, o "jucarie" minunata si un real ajutor pentru parinti ar putea fi scaunelul-balansoar. Exista multe variante de astfel de balansoare pentru bebelusi, unele sunt mai colorate, altele vibreaza sau au cantecele, unele au oglinzi care ii fac pe cei mici atenti la propria reflexie si ii ajuta sa se auto-descopere. O alta achizitie reusita ar fi caruselul muzical pentru patut. Pestisori, catelusi, masinute, ursuleti sau stelute – un carusel muzical il poate fascina pe micut si ii poate crea un cadru de basm, iar melodiile il pot ajuta sa se linisteasca si chiar sa adoarma. 3-6 luni: Sosete colorate si covoras magic Pentru ca incepe sa-si descopere manutele si piciorusele, bebelusul tau s-ar putea distra de minune, cercetand cu atentie acele interesante sosete colorate si uneori, zgomotoase (uneori acestea au "atasate" tot felul de animalute interesante facute din diverse materiale textile fosnitoare). Minunatul "covoras magic": salteaua de activitati si de joaca, speciala pentru bebelusi. Aceste saltele sunt confectionate din materiale moi si cat mai comode, in culori foarte vii si contrastante, fiind concepute pe baza principiilor de stimulare senzoriala. Culori, lumini, forme, sunete – toate pentru a-l face pe micut sa descopere, sa-i incite curiozitatea si sa-l ajute sa se dezvolte. Citeste continuarea pe superbebe.ro