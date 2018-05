Institutul Naţional de Administraţie s-a deschis oficial. Vicepremierul Stănescu: Va deveni un brand la nivel internaţional

"Sunt convins că Institutul Naţional de Administraţie va deveni, într-adevăr, un brand la nivel internaţional, (...) pentru că (...) ne lovim de foarte multe lucruri: achiziţii publice, absorbţie fonduri europene. (...) Trebuie să formăm oameni, generaţiile care vor veni să fie foarte bine pregătite, pentru că resursele într-o ţară înseamnă foarte mult", a declarat Stănescu.



Pavel Năstase, preşedintele INA, a precizat că în acelaşi timp cu deschiderea oficială a Institutului are loc şi lansarea ofertei de programe de formare continuă.



"Toate programele noastre se vor construi plecând de la competenţe, de la standarde ocupaţionale. (...) Astăzi lansăm oferta pentru programele de perfecţionare, lansăm de asemenea programul de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici şi programul de formare specializată de leadership", a spus Pavel Năstase.



Potrivit acestuia, primul program de perfecţionare va începe pe 4 iunie.



Totodată, Pavel Năstase a amintit că INA a fost înfiinţat pentru prima dată în România în 2001, iar, în 2009, s-a stabilit ca Institutul să treacă, sub forma unei direcţii, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. El a mai arătat că, în prezent, INA are sediul în Bucureşti şi centre teritoriale în Timişoara, Sibiu, Cluj, Iaşi, Craiova şi Constanţa.



Prezent la eveniment, vicepreşedintele Senatului Adrian Ţuţuianu a subliniat că este nevoie de funcţionari publici foarte bine pregătiţi profesional.



"Nivelul de pregătire (...) este foarte jos şi este rolul dumneavoastră să veniţi şi să ne asiguraţi (...) noi generaţii de funcţionari publici foarte bine pregătiţi profesional şi cu ataşament faţă de ceea ce înseamnă funcţia publică şi instituţia în care lucrează. Nu prea am văzut în ultimii ani ataşament faţă de instituţie la funcţionarii publici. Este un lucru pe care îl spun cu o anumită durere. Am fost funcţionar public, era sâmbăta liberă, dar trei ore eram pe la serviciu. Astăzi, la ora 16,00 fără un minut, uşile instituţiilor publice sunt, în general, rupte de funcţionarii care pleacă spre casă, nu vorbesc de excepţii", a spus Ţuţuianu.



El a menţionat că Guvernul a rezolvat problema salarizării funcţionarilor publici. "Guvernul astăzi în funcţie a făcut un lucru extraordinar pentru funcţionarii publici - a rezolvat problema salarizării. Tot timpul, ani de zile, s-a spus că funcţionarii publici nu sunt performanţi pentru că nu sunt plătiţi corespunzător. Eu cred că nu sunt performanţi pentru că nu sunt pregătiţi corespunzător. Salariul era doar o chestiune, care sigur că trebuia rezolvată, dar cred că de acum trebuie să cerem foarte mult funcţionarilor publici. Aud foarte des că funcţionarii publici nu semnează că le este frică. Sigur că sunt unii cărora le este frică, dar de multe ori frica aceasta ascunde nepregătirea profesională", a mai afirmat Ţuţuianu.