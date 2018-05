Ioan Neculaie, la un pas să iasă din puşcărie. Instanţa i-a admis cererea de eliberare condiţionată

Decizia instanței poate fi contestată în termen de trei zile. „În baza art.587 Cod procedură penală admite propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare din cadrul Penitenciarului Codlea si dispune liberarea condiţionată a condamnatului NECULAIE IOAN din executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1137/2017 a Judecătoriei Braşov, mandat de executare 1539/2017. Pune în vedere condamnatului dispoziţiile art. 104 al. 2 Cod de procedură penală cu privire la revocarea liberării condiţionată în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămîn în sarcina acestuia. În baza art.272 Cod de procedură penală onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu, în sumă de 130 lei( avocat Dudău Alexandru George) va fi avansat Baroului Braşov din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.05.2018'', scrie monitorulexpres.ro.

Ioan Neculaie a fost condamnat anul trecut în 23 noiembrie de Curtea de Apel Braşov, la o pedeapsă cu 6 luni de închisoare, în dosarul în care a fost judecat că a tras cu arma în Jeepul său. La cele 6 luni s-a adăugat o condamnare cu suspendare mai veche, de un an și jumătate închisoare pentru ucidere din culpă (într-un dosar legat de un accident de muncă la Roman SA). Astfel, Ioan Neculaie urma să stea după gratii 2 ani. El are însă acum şanse mari să fie din nou liber după nici 6 luni, pentru că are peste 60 de ani şi paote face doat o treime din pedeapsă, din care se scad şi zilele în care a fost arestat preventiv.