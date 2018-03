Israela a murit, a fost găsită dezbrăcată în cadă. "A ameninţat că taie beregăţile la toţi, am simţit că îngheţ"

Israela Vodovoz a murit, după ce apropiații nu au mai dat de ea timp de 5 zile. Israela a murit 70 de ani și suferea de astm, care a izolat-o în în locuința ei.

Israela a fost găsită moartă în baia locuinţei sale din Bucureşti. Uşa apartamentului a fost spartă de lucrători de la ISU. La faţa locului se află o echipă de la Serviciul Omoruri. În acest moment, se iau în calcul toate ipotezele: omor, sinucidere sau accident.

“Fiul spiritual” al Israelei a vorbit despre ultimele momente din viaţa acesteia. “Am vorbit acum o săptămână cu ea și mi-a spus că se simțea mai rău și de aceea nu ieșea din casă. Se simțea din ce în ce mai rău. Am vrut să mă duc în vizită, dar mi-a zis că nu primește pe nimeni din cauza energiilor. Făcea un tratament în care doctorul i-a spus să nu aibă tangențe cu nimeni, în casă”, a declarat Cristi Pietricică.

Israela Vodovoz s-a căsătorit cu Liviu Arteni în 2008. Ei au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz, dar diferența de vârstă nu a contat niciodată pentru ei și și-au continuat povestea de iubire, în ciuda criticilor celor din jurul lor. În mai 2016, Liviu Arteni a părăsit căminul conjugal, iar pe 14 decembrie 2016, cei doi au mers la un mediator, unde au semnat actele de divorţ.

Israela a mărturisit, la câţiva ani de la căsătorie, cum a fost agresată fizic de soţul ei mai tânăr. „M-a ameninţat cu moartea şi am simţit că îngheţ. Violenţele fizice au apărut acum 4-5 ani, dar s-au acutizat în ultimele săptămâni. De multe ori a ridicat pumnul şi a nimenit în mine. Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză şi o dată m-a atins în cap. A ameninţat că taie beregăţile la toţi. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă, trebuia să mă uit la el şi apoi mi-a pus mâna în gât, m-a aruncat cu scaunul şi am căzut cu faţa în jos. Dantura s-a spart. Aşa am ajuns şi cu coaste rupte”, spunea Israela, în 2016.