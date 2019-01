Jaf la bancă, în centrul Capitalei. Hoţii au sechestrat persoane şi au dispărut cu banii din 30 de seifuri

Sosiţi în jurul orei 07:30 GMT, hoţii au părăsit locul către jumătatea zilei, după ce au sechestrat oamenii în interior, care au fost stropiţi cu un lichid a cărui natură urmează a fi stabilită.



Suspecţii au reuşit să deschidă circa treizeci de seifuri ale instituţiei, o agenţie Milleis Banque (anterior Barclays Bank), după care au dispărut, a adăugat sursa. Prejudiciul nu este cunoscut deocamdată.



După-amiază, mai multe vehicule ale forţelor de ordine erau încă parcate pe bulevardul Champs Elysees, în apropierea băncii. O furgonetă cu sigla ''Laboratorul Central'' era de asemenea staţionată în faţa intrării în agenţia păzită de poliţişti, potrivit Agerpres.

Citeşte şi Val de jafuri în ţară. Trei bărbaţi au furat 5 kilograme de aur dintr-un mall, iar o tânără a jefuit sala de jocuri în care lucra



''Nu am auzit nimic, nu am văzut nimic. Când au venit forţele de ordine atunci am aflat ce s-a întâmplat. Ni s-a cerut să rămânem în magazin. Aceasta a durat două ore şi am deschis'', a declarat pentru AFP un vânzător, Pierre, de la un magazin situat vizavi de agenţia bancară.



În februarie 2018, un bărbat înarmat a încercat să atace o agenţie bancară în apropiere de Arcul de Triumf din Paris şi a fost rănit cu gloanţe de către poliţie în cursul interpelării sale.



În 2017, un magazin de ceasuri de lux din apropiere de Champs Elysees a fost atacat de către doi indivizi înarmaţi care au reuşit să fugă cu o pradă de ''mai multe sute de mii de euro''.