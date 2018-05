Karolina Pliskova, după ce a eliminat-o pe Simona Halep: Nu credeam că o s-o bat. Mă simt uimitor

"Mă simt uimitor pentru că pierdusem ultimele meciuri cu ea. Jocul mi-a mers, mi-au intrat loviturile şi chiar şi serviciul a mers bine. Nu credeam că o s-o bat. Mă simt bine, a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele din acest an. M-am pregătit pentru sezonul de zgură şi asta se vede, sunt în semifinale aici şi am şi un titlu deja câştigat. Mă simt încrezătoare şi abia aştept partida din semifinale", a comentat Karolina Pliskova.

Citeşte şi Simona Halep rămâne nr. 1 mondial, dar pierde 785 puncte WTA. Cum arată clasamentul după eliminarea româncei de la Madrid



Simona Halep are acum 6-2 în meciurile directe cu Pliskova, care o mai învinsese doar în Fed Cup, în 2016, cu 6-7 (4), 6-4, 6-2. Halep, care îşi va păstra poziţia de lider mondial încă o săptămână, va primi un cec de 149.390 de euro şi 215 puncte WTA. Ea va participa săptămâna viitoare la turneul de la Roma, unde anul trecut a jucat finala.