S-a ajuns la terapie de cuplu. Căsnicia lor e pe muchie de cuţit

Deși Kanye West este unul dintre cei mai apreciați și mai bine plătiți rapperi din america, iar soția lui, Kim Kardashian, câștigă 500.000 de dolari doar pentru o postare pe Instagram și viața lor este invidiată de milioane de oameni, se pare că între cei doi lucrurile nu mai merg de mult ca pe roate, scrie viva.ro.

Tocmai de aceea, conform Radar Online, Kim Kardashian și Kanye West fac terapie de cuplu acum. După ultimele postări de pe Instagram, destul de bizare, ale lui Kanye, dar și după discursul halucinant pe care l-a avut la Casa Albă, unde a vorbit, foarte agitat, timp de 10 minute încontinuu, neuitând să îl laude pe președintele american, Kim a decis că s-a umplut paharul și i-a sugerat soțului ei să caute ajutor specializat.

Kanye West este bipolar

De altfel, rapperul a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și, ce e cel mai grav, a încetat să-și mai ia medicamentele... Conform apropiaților, Kim dorește să-și dea seama cum stau lucrurile între ea și Kanye, mai ales că rapperul a mai avut probleme și în trecut. În noiembrie 2016, toată presa de peste Ocean a vuit în momentul în care Kanye West a fost internat de urgență, în urma unei căderi nervoase, de către soția lui. Cred că acum sunt mai puternic decât am fost vreodată după căderea psihică pe care am suferit-o', recunoștea rapperul în vârstă de 40 de ani, la iHeartRadio, într-un interviu în care a povestit pentru prima oară despre demonii cu care s-a luptat acum mai bine de un an, când, dependent de droguri fiind, a făcut o cădere nervoasă. Iată însă că, doi ani mai târziu, Kanye se află în aceeași situație...