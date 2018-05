Lorelai Moşneguţu, pregătită pentru una dintre cele mai mari provocări de până acum: "Nu am emoţii, sunt liniştită"

Lorelai Moşneguţu, câștigătoarea sezonului trecut a emisiunii „Românii au talent", se pregătește pentru cel mai greu examen de până acum. Aceasta urmează să susțină evluarea națională și să dea la liceul dorit.

„Nu am emoții, sunt liniștită. Urmează examenul de evaluare națională, iar apoi cel de admitere la Liceul de Arte. Am fost în Quatar să cânt. Am primit un trofeu în Quatar. Peste două săptămâni am banchetul, voi cânta și acolo.", a spus Lorelai Moșneguțu în cadrul unei emisiuni tv, potrivit huff.ro.

Viorica Pârvan, femeia care are grijă de Lorelai Moșneguțu încă de când era bebeșuș, s-a declarat profund impresionată de modul în care autoritățile din alte țări se implică în viața persoanelor cu dizabilități.

„Am vizitat și o facultate specială pentru persoane cu dizabilități. Acolo statul are grijă de ei până la vârsta de 21 de ani. Se găsește pentru fiecare un loc de muncă, nu ca la București.", a spus Viorica Pârvan în timpul unei emisiuni tv.

Membrii juriului Românii au talent au fost pur și simplu fermecați de Lorelai, iar Mihaela Rădulescu i-a schimbnat soarta fetiței, apăsând pe butonul Golden Buzz, care a trimis-o direct în semifinala competiției. De acolo și până la câștigarea concursului nu a mai fost decât un pas.

