Lucrările de reabilitare a Cetăţii Râşnov ar putea începe în luna septembrie

''Suntem în faza de licitaţie. Mă bucur că am depăşit etapa când scoteam proiectul la licitaţie şi nu venea nimeni. Pe 19 aprilie a.c. s-au deschis ofertele, iar din cinci firme înscrise la licitaţie, trei au depus ofertele. Suntem în faza de verificare a ofertelor financiare, am depăşit partea de verificare a documentelor de eligibilitate, iar dacă merge bine şi totul este în regulă, sperăm ca până la sfârşitul acestei luni să putem să facem un raport financiar din punct de vedere al ofertelor depuse. De asemenea, ceea ce ne bucură foarte mult este faptul că, până acum, comisia a cerut un număr de 20 de clarificări, am primit răspunsul foarte repede, iar timpul s-a scurtat. Două luni va dura scrierea proiectului tehnic, după care predăm Cetatea constructorului, pentru a începe lucrările'', a punctat primarul, potrivit Agerpres.

El a adăugat că sperăm să nu fie contestaţii, "pentru că atunci lucrurile se schimbă", şi ca, la începutul lunii septembrie, să înceapă efectiv lucrările.

Principalele lucrări propuse vizează redarea aspectului originar al ansamblului arhitectural, de la faţade şi şarpante la spaţiile interioare şi exterioare. Printre acestea se numără reconstruirea integrală a Turnului Gotic şi a Turnului adosat, reconstruirea a două căsuţe din zona Turnului armelor, restaurarea inscripţiilor şi elementelor decorative din ceramică păstrate pe suprafeţele zidurilor, conservarea şi punerea în valoare a mărturiilor de locuire şi utilizare a spaţiilor interioare şi exterioare ale ansamblului arhitectonic.

De asemenea, conform proiectului, vor fi realizate 15 spaţii pentru expoziţii, precum şi desfiinţarea construcţiilor sau completărilor la structuri de orice fel executate de fostul proprietar al monumentului istoric fără avizele specialiştilor, care nu respectă principiul autenticităţii sau sunt realizate cu materiale şi tehnici inadecvate, a construcţiei din lemn realizată în perioada 2000-2006, în vecinătatea capelei din Incinta de Vest.

Toate instalaţiile electrice, de canalizare şi apă potabilă, cât şi iluminatul public al Cetăţii, vor fi reabilitate. Odată cu începerea lucrărilor de reabilitare, doar Grădina Cetăţii va mai putea fi vizitată, a subliniat edilul oraşului Râşnov.

Potrivit primarului Liviu Butnaru, de la începutul acestui an, 134.500 de turişti plătitori de bilete au trecut pragul Cetăţii Râşnov. Anul trecut, Cetatea a fost vizitată de 420.000 de persoane, din care 100.000 numai în luna august, a mai spus primarul

După trecerea în administrarea Primăriei Râşnov, în 2009, Cetatea atrage, an de an, un număr tot mai mare de turişti, datorită evenimentelor culturale care se desfăşoară aici pe toată perioada verii. Cetatea Râşnov, alături de Castelul Bran şi Biserica Neagră, sunt cele mai vizitate obiective din judeţul Braşov, anul trecut numărul vizitatorilor fiind de peste 1,5 milioane de persoane.