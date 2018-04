Luna Nouă specială în Berbec de luni 16 aprilie. Mare schimbare şi eliberare. Are legătură cu ce ai trăit în ultimii 7 ani!

Daca esti in situatii de viata in care ti se pare ca nu vezi iesirea, lumina de la capatul tunelului, solutia optima, fii deschis si asteapta-te la surprize, miracole, rezolvari total neasteptate fata de orice iti puteai imagina.

Aceasta Luna Noua in Berbec te va surprinde, te va ilumina si iti va putea schimba viata. Intai te va zgudui apoi te va elibera.

Berbecul este primul semn al zodiacului – energia Berbecului imputerniceste si da startul unei initieri. Circuitul zodiacului incepe cu Berbecul. Berbecul este momentul in care ne eliberam din unimea Pestilor in care invatam ca suntem cu totii parte din intreg si alegem fiecare sa ne manifestam unicitatea si divinitatea pe cont propriu. Calea mea. Calea ta. Total diferite intre ele si foarte in regula ca este asa.

Berbecul este energia "start inainte de a fi gata": actiune, impuls, exprimarea sinelui, toate acestea sunt recompensate cand este activ Berbecul. Luna noua in Berbec ne aduce claritatea necesara pentru a actiona conform propriei agende. Nu este timp pentru ezitare!

Un element special este faptul ca Luna noua in Berbec este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor. Uranus este, de fapt, semnatura unica a acestei Luni Noi, asa ca asteapta-te la neasteptat!

O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el fara sa il fi chemat tu concret. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit. Ca acel mail din cutia postala care vine cu o oferta pe care nu ai cum sa o refuzi de buna ce este.

Mercur se misca direct de acum

Ca totul sa fie cu adevarat special si benefic, Mercur isi reia miscarea dreapta in aceeasi zi. Asa ca avem doua motive sa sarbatorim: inceputul unui nou ciclu de manifestare (Luna noua) si Mercur direct.

Mercur direct iti va aduce mult dorita claritate. Ultimele trei saptamani au fost confuze si iritante, in special din punct de vedere al comunicarilor, colaborarilor sau documentelor, intrucat Mercur a devenit retrograd din 23 martie. Mercur retrograd in Berbec aduce multa iritare pentru ca Berbecul vrea sa actioneze dar Mercur retrograd nu poate tine ritmul cu efervescenta Berbecului.

Cand Mercur este retrograd, de fapt ce face este ca traverseaza aceeasi zona a cerului de trei ori, cerandu-ti sa revizitezi, din nou sa revizitezi si sa reiei... si din nou sa reiei si sa revizitezi aceleasi subiecte sau persoane, la nesfarsit, pana cand gasesti o noua perspectiva, pana cand "te prinzi".

Faptul ca Mercur merge direct exact la momentul unei Luni noi este o promisiune. Este promisiunea ca de aceasta data o sa fie bine, o sa faci bine.

Chiar daca totul parea gresit sau amanat sau fara solutii, acum inca ai sansa sa iti iasa si sa fie bine. Da, schimbarea este posibila, chiar atunci cand ai pierdut orice speranta.

