Mandat european de arestare şi cerere de urmărire internaţională pe numele Elenei Udrea. Tudorel Toader: Extrădarea este posibilă

UPDATE Tudorel Toader, ministrul Justiţiei: "Extrădarea este posibilă chiar dacă nu avem tratat bilateral de extrădare cu Costa Rica".

Ministrul Justiţiei a subliniat că România şi Costa Rica nu au tratat bilateral de extrădare, dar procedura se poate realiza pe baza convenţiilor internaţionale la care cele două ţări sunt parte şi pe baza "curtoaziei reciproce".

"În acest moment nu avem un tratat bilateral cu republica Costa Rica în domeniul extrădării, însă cooperarea în această materie poate să aibă loc pe două proceduri distincte. Prima procedură, în temeiul curtoaziei internaţionale, cu asigurarea reciprocităţii şi vreu să subliniez că în precedent am avut un astfel de caz de extrădare din Republica Costa Rica şi în al doilea rând că în acest moment se află pe rol în derulare un alt caz de extrădare din Republica Costa Rica, altul decât cel la care facem referire. A doua procedură a extrădării se poate realiza în baza convenţiilor multilaterale la care ambele state au calitatea de parte. Aici trebuie verificat următorul lucru: domeniul de reglementare a respectivei convenţii să se circumscrie tipologiei naturii infracţiunilor comise de către cel care urmează a fi extrădat", a explicat ministrul.

Tudorel Toader a precizat că până la acest moment Ministerul Justiţiei nu a primit niciun document referitor la solicitarea de extrădare, dar că instituţia va comunica în fiecare moment stadiul în care se află.

"Ştim că de la Poliţie s-a făcut solicitarea către instanţa care a pronunţat şi emitenta mandatului de arestare. Concluzionând, trebuie ca instanţa să verifice condiţiile, să adreseze Ministerului Justiţiei, care la rândul lui să verifice şi să formuleze cererea de extrădare. Până la acest moment, la Ministerul Justiţiei nu a sosit, ministerul nu a primit nicio solicitare, nicio informare cu privire la procedura de extrădare a persoanei la care ne referim, procedură care se află în prima etapă de desfăşurare", a spus Tudorel Toader.

El a mai arătat că pe această bază România a obţinut deja extrădarea unei persoane din Costa Rica şi este în curs de extrădare a unei alte persoane.

Durata procedurii ţine de legislaţia din Costa Rica, a mai precizat ministrul Toader.

________________

Polițiștii au solicitat instanței, marți seară, un mandat european de arestare și o cerere de urmărire internațională pe numele Elenei Udrea.

De asemenea, potrivit presei locale, autoritățile din Costa Rica așteaptă declanșarea procedurilor oficiale pe numele lui Udrea pentru ca apoi să hotărască modul în care acestea vor putea fi puse în aplicare.

Potrivit procedurii, după ce instanţa emite mandatul european de arestare, reprezentanţii Poliţiei Române informează autorităţile din Costa Rica în legătură cu situaţia Elenei Udrea. Autorităţile din acel stat o reţin sau o arestează provizoriu pe Udrea, timp în care Ministerul Justiţiei din România efectuează demersurile necesare astfel încât fostul ministru al Turismului să fie extrădat în ţară. După acest pas, autorităţile din Costa Rica urmează să aprobe, pe baza documentelor emise de Ministerul Justiţiei român, extrădarea Elenei Udrea, după care o escortă din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, aflată în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, se va deplasa în acel stat pentru a o aduce în ţară.

Elena Udrea a fost condamnată, marţi, la 6 ani de închisoare. Fostul ministru a aşteptat decizia judecătorilor în Costa Rica, acolo unde este plecat de câteva luni. De altfel, Udrea preciza în una dintre intervenţiile sale publice că nu va reveni în România în cazul unei condamnări, considerând o astfel de decizie nedreaptă.

"Sistemul înca exista si functioneaza şi sunt înca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI", a scris Elena Udrea, după ce judecătorii ÎCCJ au decis condamnarea ei la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute".

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat marţi sentinţa definitivă în dosarul "Gala Bute": Elena Udrea a fost condamnată la şase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu, decizie dată şi în primă instanţă. Rudel Obreja a primit o pedeapsă de cinci ani cu executare.

Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a declarat, după ce magistraţii ÎCCJ au decis condamnarea fostului ministru al Turismului la şase ani de închisoare în dosarul Gala Bute, că va ataca decizia prin toate mijloacele legale, deoarece soluţia este "nedreaptă, nelegală, neîntemeiată pe probe administrate în mod legal".

"Era liniștită și optimistă pentru că avea cunoştinţă de probele care s-au făcut în dosar, de argumentele care au fost aduse în apărare și deloc nu se aștepta la o decizie atât de nedreaptă, aşa cum nici noi avocații nu ne așteptam la o decizie așa șocantă. (...) Vom utiliza toate căile pe care ni le permite legea pentru a dovedi că această decizie este una nedreaptă, nelegală, neîntemeiată pe probe administrate în mod legal", a declarat avocatul Veronel Rădulescu, apărătorul Elenei Udrea, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Întrebat dacă Elena Udrea va rămâne în Costa Rica, avocatul a răspuns: "este o opțiune persoană".

"Statutul de refugiat politic nu este afectat de această decizie pentru că acordarea acestui statut a fost tocmai această decizie prevăzută de doamna Udrea, motivația pentru care a cerut statutul de refugiat politic a fost tocmai că nu e judecată corect în țara de origine. Faptul că statutul este acordat numai pentru un an de zile ţine de procedurile locale. Această decizie îi va întări motivația pentru a obține acordarea statutului definitiv. Din câte cunosc și ce am studiat eu legislaţia, doamna Udrea este protejată în situaţia unei cereri de extrădare, însă nu are dreptul să părăsească teritoriul statului Costa Rica", a declarat avocatul Veronel Rădulescu.