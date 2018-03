Mantra săptămânii. Afirmaţii pozitive în funcţie de zodie, înainte de Luna Plină albastră

Si cum Mercur este deja retrograd, contextul astral este delicat si el genereaza influente asupra mentalului, emotionalului si spiritului fiecarei persoane, in functie de zodia sa.

Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Asa cum arata harta astrala a saptamanii, cuvantul de ordine este anarhie si el se potriveste cu ceea ce multi dintre noi simtim si gandim zilele acestea: stim ca lucrurile pot si trebuie sa fie mult mai bune si trebuie sa rezistam si sa ne sustinem singuri si unii pe altii sa avansam spre vremurile in care avem parte de realizari mai mari, pentru ca putem!

Ceea ce se intampla acum ca energie astrala are o amploare globala, ii poate zdruncina mai mult pe cei cu functii de putere si conducere (pentru ca este implicat Leul) si are drept beneficiu ca dupa o vreme vom intoarce capul in spate, fiecare in propria viata, si vom putea spune "Da, eu chiar am putut face asta!".

Insa prudenta si rabdarea sunt necesare intrucat Mercur este retrograd pana pe 14 aprilie.

In acest context special, fiecare persoana are nevoie de imputernicire ca sa avanseze cu succes. Iata care este mantra si mesajul cu afirmatie pozitiva pentru fiecare zodie, pe care sa o repeti de minim 30 ori pe zi in saptamana curenta, (de 3 ori pe zi in serii a cate 10 repetitii), cu voce tare, cu simtire si emotie, pana simti ca a intrat adanc in celulele tale, deci si in subconstient.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii iti este: Sunt gata sa invat ceva nou in fiecare zi!

Mesajul: Nu pot invata lectiile altor oameni in locul lor. Ei insisi trebuie sa isi faca munca si o vor face atunci cand sunt pregatiti.

Oricat de mult iubesti pe cineva si ai dori sa il ajuti, sa il salvezi, sa il ghidezi, trebuie sa intelegi ca fiecare om are drumul sau, are dreptul la propriile experiente de viata, are dreptul divin inclusiv sa greseasca, sa sufere si sa se trezeasca singur alegand diferit ce sa faca ca sa ii fie bine. Fiecare om are momentul sau de a fi pregatit pentru o schimbare iar tu, daca il iubesti, trebuie sa ii respecti ritmul si doar sa fii acolo pentru el daruind energia iubirii si fiind tu un exemplu pentru ce ai vrea sa faca sau sa fie el.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii iti este: Ma eliberez cu usurinta de trecut si am incredere in procesul vietii.

Mesajul: Nu folosesc gunoiul mental de ieri ca sa imi creez experientele de maine. Creez ganduri noi si sanatoase si o viata noua si sanatoasa.

Universul in care traim este fractal, ceea ce inseamna ca tot ceea ce a fost in trecut tinde sa se reafiseze in experienta noastra dar cu alti oameni si in alte circumstante. Daca nu iti place ceea ce vezi, gandeste-te cand ai mai trait in trecut ceva similar, constientizeaza si alege constient sa schimbi tiparul, iar viitorul se va infatisa diferit fata de trecut doar pentru ca ai ales asta cu intentie ferma.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii iti este: Mintea mea este un instrument eficient de vindecare.

Mesajul: Orice boala contine o lectie pe care trebuie sa o invat.

Nu poti vindeca o boala de la acelasi nivel de constiinta la care ea s-a creat. Boala semnifica o dizarmonie dintre suflet si minte, transmisa prin corp ; un conflict intre ceea ce este si ceea ce ai vrea sa fie. Daca dai la o parte emotiile simtite din cauza bolii, vei gasi lectia sufletului traita cu ocazia acestei boli. Pune-ti intrebarea cheie: Ce am eu de castigat din faptul ca am aceasta boala? Atunci cand mintea ta va decide sa dea drumul la acel beneficiu obtinut asa, corpul va intelege ca nu mai e nevoie de boala si va declansa procesul de regenerare. Mintea conduce corpul.

