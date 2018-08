MANTRA ZODIEI TALE pentru săptămâna 20-26 august 2018. Mantra care îţi dă PUTERE ACUM!

Toata lumea are in interiorul mintii propriile mantre bune sau mai putin bune.

Le gandim si spunem inconstient. De fapt, in zilele noastre, mantrele nu sunt grupuri de sunete misterioase spuse de calugari in varful muntilor tibetani.

Ele sunt gandurile pe care le tinem in minte in fiecare zi, sunt cuvintele pe care le rostim din nou si din nou, despre noi si despre lume.

Gandurile au putere si au energie.

Prin repetitie in minte sau cu voce tare, ele devin mantre si duc la manifestarea lor in viata reala. Multe ganduri negative repetitive sunt pe pilot automat, preluate de noi din familiile in care ne-am format sau din mediul in care traim.

Universul nu face decat sa ne asculte si sa ne spuna : Dorinta ta este lege pentru mine.

Cand te surprinzi gandind sau rostind ceva negativ, inlocuieste-l cu mantra saptamanii. Fa asta oricat de des este nevoie. Apoi observa cum ti se modifica viata.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu spun adio tristetii si dramelor

Tristetea si dramele din viata ta si-au avut intotdeauna radacinile in presupunerile pe care le-ai facut si in luarea lucrurilor la modul personal. Intregul Univers al controlului pe care oamenii incearca sa il exercite unii asupra celorlalti se bazeaza pe acest mecanism. Gandeste-te putin la acest lucru. Din cauza ca ai crezut un gand negativ, ai simtit o emotie ca tristetea sau dramatizarea. Dar chiar esti convins ca acel gand e real ? Niciun gand nu e real. Alege sa crezi un alt gand opus si urmareste cum tristetea si drama dispare.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Eu ma onorez pe mine insumi.

Onoreaza barbatul sau femeia care esti. Asuma-ti riscul de a-ti manifesta visul. A actiona inseamna a trai plenar si a te exprima pe tine insuti. Fa intotdeauna tot ceea ce iti sta in puteri pentru a-ti fi bine.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu discern adevarul

Problema cu presupunerile este ca noi credem ca sunt adevarate. Facem o astfel de presupunere, ajungem la o intelegere gresita, o luam la modul personal, iar apoi reactionam transmitand mai departe otrava noastra emotionala prin cuvintele pe care le rostim. Cream astfel o mare drama pentru nimic. Propune-ti sa disceri adevarul si sa iesi din acest carusel fals.

