Marina Giurescu, mesaj de adio către tatăl ei, Dinu C. Giurescu

Marina E. Giurescu, fiica cea mica a marelui istoric Dinu C. Giurescu, a scris un mesaj de adio, in memoria ilustrului sau tata. Academicianul Dinu C. Giurescu este depus la Biserica Italiana din Bucuresti. Vineri ora 11,00 are loc slujba religioasa, iar la 12,30 inmormantarea la Cimitirul Bellu, in capela familiei.



Iata ce a scris Marina :



Cind am plecat de la Bucuresti acum 2 saptamani, eu, sora mea si tata am stiut ca ne spunem adio.

Citeşte şi: Academicianul Dinu C. Giurescu, înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Bucureşti

I-am spus cat de mult il iubim si cat de bine ne-a parut sa mai avem 4 zile impreuna. Ne-a raspuns: “Si eu…si mie…” si mi-a sarutat mina de 3 ori.



Acestea sunt ultimele amintiri.



Primele amintiri? …Tata ca “Petrica Picior de Lemn”, un fel de personaj care venea sa ne sperie si sa se joace cu noi dupa ce mama inchidea lumina seara.



Intre ele, un caleidoscop al vietii: dragostea lui, sprijinul pe care ni l-a dat, intelegerea, lectiile de viata si de istorie, generozitatea si modestia lui.



A iubit atat de mult tara, “asa cum e ea”, dupa cum ne-a marturisit in Februarie 2018. Si oamenii ei – portari, dactilografe, vanzatoare, soferi, cizmari – care vorbeau aceeasi limba.



Avea putin gust pentru titluri, formalitati si adjective excesive.



La aniversarile importante nu a vrut ceremonii: “Sunt ca o inmormantare, toata lumea spune ce grozav esti”. Prefera o prajitura si un pateu cu familia.



Nu sunt destule cuvinte sa descriu golul pe care l-a lasat in viata noastra – sora mea Ena, sotul ei Robert, fata lor Eliane si sotul meu Ken.



In final, pot sa-l asigur pe tata ca cel putin la ultimul drum am ascultat de el. Avea atata grija de cate ori eu calatoream si spunea “Nu mai veni, e prea departe, e prea scump…”.



Tata, somn linistit, in pace.

Tu vei trai cu noi intotdeauna.



Marina Giurescu