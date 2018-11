Mărturie ŞOCANTĂ a criminalului din Braşov care şi-a măcelărit familia. ESTE ÎNGROZITOR!

Florin Buliga a făcut declaraţiile imediat după crimă, acestea fiind publicate de EVZ: "Cu o zi înainte (26 martie - n.n.) am mers la Mănăstirea Şinca Veche, deoarece doream să fiu singur, ca să mă rog, să meditez, să mă plimb. La această mănăstire am fost de mai multe ori şi singur, cât şi cu familia. Am stat aproximativ 45 de minute, m-am rugat, am asistat la o prezentare a unei măicuţe, în acest timp am avut revelaţia interioară asupra păcatelor mele pe care le-am comis de-a lungul timpului. Precizez că am fost afectat de moartea mamei mele când aveam 14 ani şi de semnificaţia cifrei 6 din viaţa mea. Din câte cunosc eu, există o ciclicitate care se petrece cu aproximaţie în fiecare an, în perioada Sărbătorilor pascale, respectiv că este nevoie ca înainte de Paşti să moară anumite persoane care sunt alese de Dumnezeu".

În ziua crimei, asasinul din Braşov a fost în oraş, a oprit la o florăreasă de unde a cumpărat o orhidee , florea preferată a soţiei sale, apoi a mers acasă: "Am încercat să îi spun soţiei mele că m-am înjunghiat cu un cuţit în zona inimii, dar nu m-a băgat în seamă. (...) Eu când am urcat în casă aveam la mine, în rucsac, cuţitul cu care mă înjunghiasem. (...) Până să se culce soţia, ne-am conectat la aparatul tesla, care creează un câmp de energie foarte ridicată şi care m-a relaxat. După ce am servit masa, i-am propus soţiei mele să-i fac un masaj, pe patul pe care îl aveam în dormitor. A fost de acord şi s-a aşezat. Am aşteptat aproximativ 30 de minute ca să adoarmă şi apoi i-am înfipt cuţitul pe care îl adusesem din maşină, de 2 sau 3 ori în zona inimii, s-a zbătut. A dat din mâini şi m-a zgâriat pe faţă şi a scos un sunet dar nu am înţeles nimic din ce a zis. Am luat orhideea şi am aşezat-o pe pieptul soţiei, pentru că era floarea ei preferată, am stat lângă ea până la ultima răsuflare. Am spus o rugăciune care avea ca scop elevarea sufletului ei pentru a ajunge într-un loc mai bun. Consider că prin fapta mea am făcut un lucru bun, deoarece sufletul ei se află acum într-un loc liniştit".

Ulterior, şi-a sunat fiica şi a chemat-o acasă: "După ce fata a intrat în camera ei, am aşteptat ca ea să adoarmă, am intrat cu cuţitul şi am lovit-o de mai multe ori în zona inimii, s-a zbătut, a încercat să spună ceva dar nu pot preciza dacă a şi reuşit. Am mai stat puţin şi apoi am intrat în camera băiatului unde am procedat la fel, l-am lovit de mai multe ori în zona inimii".