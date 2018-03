Mesaje de FLORII 2018. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pentru prietenii şi rudele care îşi sărbătoresc onomastica

Aveţi la dispoziție cele mai frumoase mesaje, felicitări și urări pentru a le trimite, ca un cadou de suflet, celor dragi, scrie ziarulunirea.ro.

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume – florile, minuni ale naturii. La mulţi ani!

– Pentru că m-ai iubit cu gingăşia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir şi căldura unei flori de câmp.

– Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează „la mulţi ani!"

Citeşte şi MESAJE DE FLORII. Cele mai simple şi frumoase urări pentru cei cu nume de flori

– Îţi mulţumesc că m-ai învăţat să cred în lucrurile mărunte, să mă bucur cu tot sufletul de bogăţia culorilor vieţii.

– Departe-aş vrea de-aici să vii,/ În alte lumi senine,/ În dimineaţa de Florii/ Să mă cunun cu tine.

– Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noastre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar afla şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim.

– Motoceii sa vă intre în casa cu mult belşug şi spor în toate. Florile să-ţi fie aproape

– Fie ca pe oriunde ai merge, trandafiri să-ţi răsară în cale şi garoafe să-ţi rămână în urmă...

– Azi uita cine eşti şi trezeşte-te la viaţă odată cu natura! Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii!

– Totul pe lume se schimbă... doar florile se deschid în fiecare primăvară... Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează La mulţi ani!

– Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubita şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani de Florii!

– Vei primi flori de ziua ta... Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să-i luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare... La mulţi ani!

– Pentru că florile înfloresc în fiecare primăvară, Pentru că suntem tineri şi iubim prietenia, În numele ei şi a tot ce-i frumos, Eu îţi doresc fericirea!

– De ziua ce-ţi surade-n prag, Şi-i porţi frumosul nume, Eu îţi doresc tot ce-i mai drag, Şi mai frumos pe lume.

– Să primești flori de ziua ta. Să înveți de la fiecare floare să iubești, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i lași să te admire, să aduci bucurie și sărbătoare. La mulți ani!

– Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astazi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele.

– Pentru că ești o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer "La mulți ani" unei alte flori!

– Onomastică fericită! Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULȚI ANI!

– Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire îți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

– De ziua numelui tău, îți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase să te copleșeasca și să strălucească în calea ta către fericire și succes. La mulți ani!

– De Florii zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

– Ziua numelui să-ti fie plină de realizări și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani!

– Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări astfel încât să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani!

– Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

– La mulți ani, sănătate și fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un Floricel!

– De ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

– Florii alese și zile senine, săptămâna patimilor să te țină în leagăn de flori și lumină curată Dumnezeiască!

– Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porți, să fii fericită, iubită și bucuroasă. La Mulți Ani!

– Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire îți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

– Astăzi, fiind o zi frumoasă și știind că-i ziua ta,/ În parfumul dimineții, țin a te felicita. La mulți ani de ziua numelui!

– Îţi doresc ca această zi minunată de primăvară să fie urmată de altele mult mai frumoase şi mai deosebite, pline de bogăţie sufletească şi nu numai. La mulţi ani!

Mesaje de Florii haioase. Texte amuzante și hazlii pentru prieteni, iubit(ă), coleg(ă), sef(ă), profesor

– Chiar daca vine recesiunea si foamea ne da capace eu iti urez La Multi Ani cu bani si sa traiesti cum iti place.

Citeşte şi MESAJE DE FLORII: Trimite urari, felicitari de FLORII 2017 celor dragi

– Cu ocazia acestei zile in care mai adaugi un trandafir in buchetul vietii,iti urez sa ai parte de tot ce iti doresti de la viata: dragoste, bucurii, ganduri senine, lumina in suflet, speranta intr-un viitor mai bun si un sincer si calduros"LA MULTI ANI"

– Cu ocazia aniversari tale eu iti urez multa,multa sanatate,fericire.dragoste sa iubesti asa cum stii tu mai frumos.

– Dau si eu un mesaj simpatic si nu sun pentru ca nu am bani, in ziua in care si soarele se scoala noaptea sa-ti ureze La Multi Ani

– De fiecare data cand te uiti la aceste flori sa stii ca cineva, departe, se gandeste la tine. As vrea sa fie mai multe moduri in care sa-ti spun cat insemni pentru mine. Iti trimit cate un sarut ascuns in petalele fiecarei flori!

– De ziua ce astepti in prag/Si de frumosu-ti nume/Eu iti doresc tot ce-i mai bun/Si fericire-n lume ! numele sarbatoritului/ Eu iti doresc tot ce-i mai drag/Si fericire-n lume ! La Multi Ani

– De ziua ta eu iti doresc, Tot ceea ce este firesc, Un an tu mai implinesti, Si ce-ti place sa primesti/ sa iubesti, sa fii iubita , si sa traiesti fericita, Sa ai si tu printul tau, Si sa va iubiti mereu!

– De-as putea din cerul noptii iute as fura o stea, ca sa-ti pun cununa vietii astazi chiar de ziua ta. Dar nu pot sa ajung la stele si nici cerul nu-l cuprind lacrimez de neputinta, dar iti spun: La Multi Ani...zambind

– Din adancul sufletului iti doresc ca anii ce se scurg sa treaca precum razele soarelui mangaie o trestie umeda si batuta de vant, precum iubirea alina sufletele suferinde. Sa fii fericita si mereu insotita de cei care merita sa te iubeasca. LA MULTI ANI !!!

– E ziua ta de nastere, ai inplinit un numar de ani, daca citesti acest mesaj inseamna La Multi Ani

– E ziua ta si nu stiu cum sa-mi stapanesc euforia iti urez La Multi Ani si sa traiesti cati Kilometri de autostrada are Romania

– Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri si multa iubire! La multi ani!

– Fie ca din aceasta zi, toate necazurile sa te ocoleasca, dragostea la tine in suflet sa poposeasca fara sa mai plece si sa ai doar zile insorite si multa fericire! La Multi Ani !

– Florile din imagine sunt ofilite in comparatie cu frumusetea ta! LA MULTI ANI, fericire, bucurii alaturi de cei dragi tie si tot binele din lume!

– Inima mea ar fi prea mica fara dragostea ta, zambetul meu ar fi prea trist fara guritza ta, iubirea mea nu ar exista fara de tine de ziua ta iti daruiesc inima mea!

– Iti doresc ca anii ce-i implinesti astazi sa-ti aduca stralucirea si frumusetea stelelor, intelepciunea si puterea zeilor, dorinta de a iubi si de accepta sa fii iubit si tot ce are lumea asta mai bun in ea! Si de-ar fi ca zeii sa-mi indeplineasca dorintele iti mai doresc "tinerete fara batrinete si viata fara de moarte!" Multi ani fericiti!

– Iti doresc ca de ziua ta sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

– La Multi Ani ! Esti o fiinta atat de draguta, politicoasa, frumoasa, sincera, spirituala si unica pe aceasta lume. Primeste urarile mele de bine si acesta minciuni nevinovate.

– La multi ani ! Viata sa-ti frumoasa si colorata ca acest buchet de flori!

– La multi ani cu drag si dor si iti uram o viata frumoasa si parfumata ca un buchet de trandafiri!

– La Multi Ani Iubire, La Multi Ani Fericire, La Multi ani de 10 ori, hai ca plec sa cumpar flori...

– La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

– La Multi Ani si sa cunosti iubirea, iti doresc sa te iei de mana cu Fericirea!

– La Multi Ani si sanatate multa, pentru fiecare lumanare de pe tort sa ai cate o surpriza placuta!

– La multi ani! In viata sa te impiedici de un bolovan de NOROC, sa calci intr-o balta de FERICIRE, sa te stropesti din cap pana-n picioare cu IUBIRE si sa fi SANATOS!

– La multi ani, plini de fericire si impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

– La Multi Ani, sa ai o sanatate beton, sa ai o zi buna si sa n-ai noroc de ghinion!

– Lumea toata-i trecatoare, oamenii se trec si mor, tu esti nemuritoare, La Multi Ani si mult umor!

– Mesajele cu La Multi Ani sunt greu de facut, iti doresc tot ce-ti doresti si inca de-o mie de ori pe atat!

– Multa sanatate si La Multi Ani, sa ai mai multi fani decat dusmani!

– Nu te-am uitat si iti doresc sa ai o zi plina de impliniri!

– O sa-ti trimit cu dragoste mesaje sms cu urari La Multi Ani , prietenia noastra inseamna pentru viata mea... cei mai frumosi ani.

– Pentru tot ceea ce ai incercat sa faci pana acum si nu ti-a iesit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai cautat in zadar si nu ai gasit, azi ai voie mai mult ca oricand sa crezi intr-o minune. Este ziua ta si numai a ta. Azi trebuie sa crezi in visele tale! LA MULTI ANI!!!

– Pentru toti anii in care ai fost primul gand dimineata, si ultimul seara. Fiecare an este mai dulce ca ultimul. Daca ar trebui sa o iau de la inceput, as face la fel iar si iar. Daca as avea o singura floare pentru fiecare clipa cand m-am gandit la tine, m-as plimba in propria gradina. La Multi Ani cu multa dragoste.

– Sa cresti mare si cuminte, multi ani de-acu-nainte, sa ai parte de fericire sanatate si multa iubire!

– Sa fii mereu tanara, frumoasa si cu acelasi spirit vesel! Sa nu ne uiti nici la 100 de ani! Viata sa-ti ofere clipe minunate si bucurii nemaiintalnite!

– Sa traiesti 1000 de ani si inca o viata, la multi ani, sa petrecem, sa bem pana dimineata!

– Sub tavan de stele, Si cu bani si fara bani, Intr-un miez frumos de noapte, Lumea-ti spune "LA MULTI ANI"

– Tot ce-ti doresti, tot ce-ti lipseste, un mesaj de La Multi Ani de la cel ce te iubeste!

– Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele: sa calci mereu pe trandafiri, pe flori nemuritoare, sa ai in ochii tai priviri ca razele de soare, sa ai o viata ca-n povesti, cu vise implinite, sa darui celui ce iubesti doar clipe fericite... La Mulţi Ani!!!!

– Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie!

– Un cer senin si fara nori / Ca viata ta sa fie / Sa ai in cale numai flori / Succes si bucurie!

– Un gand senin si cateva soapte trimise din zari indepartate sa-ti spuna la ureche clipe curate, IUBIRE, FERICIRE, SANATATE. LA MULTI ANI!! Sa fii iubit/a si fericit/a

– Un la multi ani plin de emotii, iti doresc succes pe toate planurile vietii!

– Un ocean de sanatate, un munte de noroc, un camion cu bani si un sincer La Multi Ani!

– Un simplu La Multi Ani plin de noblete, acum ca m-am debransat si gandesc la rece!

– Un trandafir s-a atasat la buchetul vietii tale. Fie ca el sa infloreasca mai frumos si plin de sanatate, decat cei pe care ii ai deja in buchet.