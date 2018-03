MESAJE PAŞTE CATOLIC 2018. Urări pe care le poţi trimite celor dragi, rudelor, prietenilor, colegilor

1. Asa cum Iisus invie mereu, si speranta trebuie sa renasca de fiecare data! Hristos a inviat!

2. Un inger bland din cer coboara, Se roaga-n taina, apoi zboara. De-acolo sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza calda Si trei cuvinte: Hristos a Inviat!

Citeşte şi PASTELE CATOLIC 2018. Cele mai importante tradiţii şi obiceiuri: De ce aşteaptă fetele să fie udate

3. Hristos a inviat! Caldura in suflet, familie reunita, sentimente impartasite, satisfactie maxima si bafta la ciocnit... oua!

4. Lumina Invierii Domnului sa va calauzeasca drumul in viata si sa va aduca liniste si pace in suflet. Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi!

5. Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spirituale si sa va insoteasca pasii pe drumul vietii.

6. Anul acesta nu mai exista sponsorizari asa ca iti aduc doar urari de fericire, sanatate, veselie si multa iubire. Semnat: Iepurasul!

7. Un iepuras tare dragalas... a iesit in cale... cu viteza mare... si-ti ureaza neincetat... sa ai Paste Minunat... si Hristos a Inviat!

8. Un iepuras cu botic alb... A venit la voi in prag... Sa va aduca un ou rosu... Care sa va umple cosul... Ciocniti?.. HRISTOS A INVIAT!

9. Un iepuras alb de pasti a adus si la cei saraci cate un ousor de pasti pentru ca spiritul acestei sarbatori sa-i cuprinda pe toti din voia celui care s-a rastignit si a murit pentru noi si a inviat a treia zi dupa scriptura!

10. M-a contactat iepurasul si mi-a zis ca eu o sa fiu cadoul tau de Paste. Sunt putin in dilema! Ar trebui ca in dimineata de Paste sa ajung in gradina ta, dar parca tu nu ai gradina... Sa vin pe balcon? Astept raspuns!

Citeşte şi ULTIMA ORĂ: Ce bugetari au zi liberă şi pe 2 aprilie, de Paştele catolic. Anunţul oficial a fost făcut marţi

11. Iepurasul mustacios e de paste norocos, nu-ti lasa cadou in ghete, are el alte secrete. Pasca, oua inrosite, cozonacu, mielul fript si un PASTE FERICIT!!!

12. In noaptea Invierii, cand clopotele bat, cu lumanari aprinse, cu sufletul curat, sa spunem impreuna....HRISTOS A INVIAT !!!!

13. Paste mielul fericit, oul sade inrosit, de rusine s-o scumpit, iar iubitul iepuroi sa v-aduca euroi, fericire, sanatate, mult noroc si spor la toate.

14. Bucuria vine din lucruri marunte, linistea vine din suflet, lumina vine din inima fiecaruia! Va urez un PASTE FERICIT

15. Iisus sa va ierte pacatele, lacrimile Maicii Domnului sa va spele necazurile din suflet!! Paste Fericit!!

16. Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii. Hristos a Inviat!

17. Cu ocazia sarbatorii sfantului Paste iti doresc sa iti fie iertate toate pacatele, Paste Fericit!

18. Praznic Fericit va doresc cu ocazia Sfintelor Paste, Dumnezeu sa va binecuvanteze, Hristos a Inviat!

19. Minunea Invierii Domnului sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate si caldura in sufletele voastre! Hristos a inviat!

20. Sfanta sarbatoare de Paste este un moment in care dragostea, pacea si seninatatea se unesc in numele Domnului. Hristos a inviat!