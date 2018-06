Mihai Mărgineanu, despre plecarea din ţară. Ce nu a ştiut nimeni până acum

Mihai Mărgineanu susține că se simte bine în România, unde are contracte pe bandă, iar în vila din Spania, pe care o deține, va merge doar în vacanțe.

„Familia mea are o casă în Spania, dar nu am de gând să plec din România, nici nu am avut vreodată să plec. Dacă voiam, emigram în 1980. S-a interpretat greşit, m-am trezit că mă întreabă lumea dacă m-am mutat în altă țară. Eu plec mai mereu peste graniță, cânt acolo sau mă plimb. Dar nu am de gând să-mi iau copiii de la şcoala unde învaţă foarte bine, la Liceul "Gheorghe Lazăr". Am concerte aici, am o viaţă frumoasă şi fericită, fac lucruri frumoase şi fac ce-mi place. Cred că asta-i ţelul oricărui om, să fie fericit", a spus Mihai Mărgineanu potrivit click.ro.

Pentru că mulți vor să știe despre ochelarii pe care îi poartă actorul în celebrul serial „Las Fierbinţi", Mihai Mărgineanu a spus că sunt foarte deranjanți, dar în momentul în care pe platou se strigă „Acţiune!" trebuie să-i poarte.

„Toată lumea mă întreabă exact acelaşi lucru. Ochelarii aceia sunt foarte deranjanți, tocmai de aceea filmez cu ei la ochi doar în momentul în care pe platou se strigă „Acţiune!". N-am ce face, sunt necesari, până la urmă acesta e amprenta personajului. Cât despre alte oferte, am mai primit dar nu le-am onorat pentru că nu am timpul fizic necesar şi decât să încurc, mai bine stau în banca mea. Am planuri legate de un album, prin luna octombrie, cu producătorii de la Gala UCIN şi o să scot un material foarte bun pentru că am cu ce", a mai spus Mărgineanu.