Mihai Neşu, vizitat la Oradea de un star al fotbalului mondial. "Sunt atât de mândru de el!"

Dries Mertens a marturisit ca a primit o adevarata lectie din partea lui Mihai Nesu, de la care a invatat sa lupte si sa se bucure de fiecare moment indiferent de greutatile prin care trece.

"Nu trebuie sa te uiti inapoi si sa te intrebi 'Ce ar fi fost altfel?' Trebuie sa traiesti viata asa cum e si sa te bucuri de fiecare moment. Asta este ceea ce am invatat de la Mihai", a spus Dries Mertens pentru Voetbal Primeur.

"Daca mi s-ar fi intamplat mie, le-as fi zis sa-mi dea o pastila si gata! Dar Mihai Nesu a luptat si, chiar daca a ajuns intr-un scaun cu rotile si nu poate manca singur, a infiintat Fundatia Mihai Nesu, iar acum ajuta copii care au probleme similare. Daca ma intrebati pe mine, el este cea mai fericita problema din lume. Acum traieste in Romania cu familia sa, unde l-am vizitat anul trecut. Am iesit la cina si am vizitat centrul orasului impreuna. Am fost atat de mandru de el!", a mai spus Dries Mertens.