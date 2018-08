Mihai Şora, despre proteste: "Nu cred că mai rămâne loc pentru naivitate"

"Dragi prieteni, să facem acest mic exerciţiu de imaginaţie: cum ar fi şi ce ar spune astăzi comandanţii, şefii, toţi mai-marii dacă nu ar exista i m a g i n i? Ce tirade ar ţine capii (răutăţilor) dacă n-ar putea fi contrazişi chiar de înregistrări, de i m a g i n i?... Ajunge să ne întoarcem cu gândul la anii '90 (anii cu televiziunea unică şi mincinoasă), pentru a înţelege cât le-a fost unora de uşor să falsifice istoria, s-o strâmbe, s-o sluţească. Atunci, în zilele acelea din iunie '90, ca să vezi limpede prin norul de manipulări şi tertipuri, ca să discerni – cu mintea ta – ce se întâmpla în Piaţa Universităţii, trebuia să fii acolo, alături de oamenii care protestau; să stai lângă ei, să-i asculţi, să-i vezi cu ochii tăi, nu prin «obiectivul» unei televiziuni aservite", scrie Mihai Şora pe pagina sa de Facebook.

Filosoful explică în continuare că nimic nu este mai convingător decât experienţa personală, nemediată şi dă exemplu momentul în care, după ce a mers în stradă, printre studenţi, în anii '90, când au avut loc mineriadele, a înţeles ce se întâmplă de fapt şi şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Educaţiei.

„Nimic, niciodată, nu te ajută să te lămureşti mai bine şi mai iute decât propria-ţi descindere în arenă, la faţa locului. Nimic nu este mai convingător decât experienţa personală, nemediată şi concretă. Atunci, în '90, coborând în stradă, printre studenţi, am înţeles ce se întâmpla; iar – după ce am înţeles – mi-am dat demisia de la Învăţământ. Am plecat exact aşa cum venisem: un om liber, care nu putea fi cu nimic constrâns, nici cumpărat sau prostit. Cei care au rămas în funcţii, cei care, ulterior, şi-au construit o carieră publică pe victimele de atunci au fost fie complici, fie naivi", a mai spus Şora.

El invocă principiul terţiului exclus – „tertium non datur" –, care spune că o propoziţie aflată în opoziţie cu altă propoziţie este fie adevărată, fie falsă, a treia posibilitate neexistând.

De asemenea, Mihai Şora reacţionează la afirmaţiile europarlamentarului Norica Nicolai, care a declarat că imaginile cu jandarmii care lovesc protestatari nevinovaţi sunt trucate, şi spune că, în comparaţie cu perioada anilor 1990 când exista acea unică televiziune manipulatoare, în ziua de astăzi toţi au telefoane şi zeci de imagini care nu pot fi ascunse, falsificate sau distruse.

„Astăzi avem cu toţii telefoane şi aparate, imagini şi zeci de filme care nu pot fi ascunse, nici falsificate ori distruse. Iată de ce nu cred că mai rămâne loc pentru naivitate", spune el.

Prezentă în judeţul Gorj pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea Termocentralei Turceni, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, a declarat, vineri, că imaginile cu jandarmi lovind persoane nevinovate la protestul din 10 august au fost trucate, relatează Adevărul.

„Se pot face multe cu un calculator. Cred că imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate au fost trucate. Şi în ţările din UE se acţionează la fel dacă nu se respectă spaţiul delimitat de jandarmi. Eu pot să fiu de acord cu orice, dar nu cu violenţa şi injuriile aduse oamenilor legii. Nu înţeleg de unde atâta ură", a declarat Norica Nicolai la Turceni.

Peste 450 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la protestul din 10 august.

Până joi seară au fost înregistrate 211 plângeri penale în dosarul violenţelor din Piaţa Victoriei, iar 92 de persoane au fost până acum audiate. A fost ataşat la dosar şi Ordinul de intervenţie în forţă întocmit de către comandantul acţiunii şi aprobat de prefectul municipiului Bucureşti prin contrasemnare.