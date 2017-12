Moduri în care apa te poate îmbolnăvi. De unde să nu bei NICIODATĂ apă

1. Bisfenol A

Se tot discuta de spre bisfenol A sau BPA, substanta continuta de recipientele din plastic. Ajunsa in contact cu alimentele sau lichidele pe care le bei, aceasta substanta chimica iti poate pune sub risc viata. Cei mai predispusi sunt bebelusii si copiii. Pentru a diminua riscul, citeste etichetele produselor si alege-le pe cele care nu contin BPA. De asemenea, evita lasarea la soare a recipientelor din plastic din care bei apa sau incalzirea la microunde. Chiar si folosirea masinii de spalat vase in cazul unor recipiente din plastic poate genera modificari periculoase ale substantelor chimice continute de acestea.

2. Nespalarea recipientelor refolosibile

Daca ti-ai achizitionat un recipient special pentru lichide, nu uita sa-l speli. El se poate transforma foarte usor intr-o locuinta ideala pentru bacterii. Foloseste dupa fiecare utilizare apa fierbinte si lichid special pentru vase. Apoi lasa recipientul la uscat. NU folosi un recipient pe care abia l-ai spalat.

