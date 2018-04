Monica Davidescu, soţia lui Aurelian Temişan, a rămas gravidă datorită unui câine. Cum s-a întâmplat totul

Monica Davidescu a dezvăluit un episod incredibil din viaţa sa, scrie spynews.ro. Actriţa a povestit că a avut un câine, Agatha, care a murit la începutul acestui an. Căţeluşa avea 16 ani şi, în opinia actriţei, a fost cea care a ajutat-o să rămână însărcinată, după ce i-a preluat energetic o boală care o împiedica să rămână gravidă.

Citeşte şi DANSEZ PENTRU TINE. Aurelian Temişan. "Soţia mea încă suferă după accidentul la picior suferit acum cinci ani"

"Înainte să o am pe Dora, mă durea înfiorător burta. Şi nu ştiam ce se întâmplă. Am ajuns la medic. Făcusem o infecţie care s-a rezolvat destul de repede, cu medicamente. Când te doare ceva, trebuie să te duci la doctor! Dar Agatha, înainte să ajung la doctor, cu câteva zile, era non-stop, venea şi dormea pe burta mea. M-am întrebat de ce doarme pe burta mea, mai ales când mă doare. Cred că ea a făcut un transfer (de energie – n.r.), pentru că la trei sau patru luni după, ea a început să dea semne: că se umflă, că nu e bine... Era ceva în neregulă cu burtica ei. (...) Făcuse piometru. A fost operată de urgenţă. (...) Boala mea semăna cu boala ei. L-am întrebat pe medic ce înseamnă endometrită, ce înseamnă piometru şi... bolile seamănă între ele! Am zis: ea a făcut forma maximă a bolii, eu m-am vindecat foarte repede şi, foarte curând, am şi rămas însărcinată şi am avut şi copilul. Înseamnă că ea mi-a preluat o energie urâtă care mă împiedica, poate, să rămân însărcinată. (...) Cred că acolo a fost un transfer energetic foarte interesant!", a mărturisit Monica Davidescu.