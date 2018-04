Neagu, după calificarea CSM în Final Four: Să nu ne mulţumim cu puţin

"Nu ne aşteptam să fie un meci uşor, ele au declarat că vor să câştige la 14 goluri. Din păcate, am început foarte prost meciul cu Metz, ştiam că vor încerca să facă diferenţa de la început. Am intrat cu handicap de cinci goluri la pauză, am zis că trebuie să rămânem concentrate şi că ne putem califica şi dacă suntem învinse. Eu, personal, nu m-am temut că pot răsturna diferenţa din tur, avem mai multă experienţă. Important e modul în care jucăm, pentru că, deşi am câştigat la 13 goluri în tur, mai avem multe de pus la punct. Trebuie să jucăm mult mai bine dacă vrem trofeul. Nu am nicio preferinţă în semifinale, cred că va fi un Final Four foarte echilibrat. Contează foarte mult forma din ziua semifinalei şi un pic de noroc, iar apoi în finală orice se poate întâmpla. Mai avem aproape o lună, vrem să mergem la Budapesta cu şansă la trofeu. Haideţi să nu fim români şi să ne mulţumim cu puţin şi să spunem că un an excepţional pentru handbalul românesc va fi cu trofeul Ligii Campionilor şi cu Cupa EHF câştigată de SCM Craiova", a declarat Cristina Neagu, la DigiSport.

La rândul său, centrul Isabelle Gullden a spus: "A fost foarte greu astăzi. Au fost foarte bune în atac, au pus presiune şi în apărare. Nu am avut viteză mare în atac, iar Metz a fost foarte ofensivă. Am recţionat târziu în anumite situaţii. Nu ştii niciodată ce va fi la Final Four, dar sigur că vom încerca să marcăm mai mult, chiar dacă va fi presiune mare. Cu un meci ca astăzi nu puteam câştiga Liga Campionilor. Nu a fost meciul nostru. Toate adversarele din Final Four sunt foarte bune".

Antrenorul CSM Bucureşti, Per Johansson, a recunoscut meciul slab de duminică şi a spus că per total, dubla cu Metz a ieşit bine.

"Pentru noi a fost dezamăgitor meciul de azi. Metz a avut o tactică bună. Sunt foarte fericit că mergem la Budapesta, dar Metz ne-a pus azi probleme foarte mari. Atacul a mers rău azi. Nu vom mai avea acest gen de meciuri la Final Four, totul începe de la zero. Trebuie să fim mai buni din toate punctele de vedere. Tabloul general după dubla cu Metz este bun, am câştigat cu 6. La Final Four avem şanse la fel de bune ca celelalte echipe şi sper să câştigăm".

CSM Bucureşti s-a calificat duminică, în deplasare, la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formaţia franceză Metz Handball în faza sferturilor. Succesul CSM Bucureşti este al treilea consecutiv. Celelalte trei echipe calificate la Turneul F4 de la Budapesta sunt: Gyor, HC Vardar şi Rostov-Don.

CSM a fost învinsă de Metz, cu 27-20 (14-9), dar în tur a câştigat cu 34-21 (19-13), astfel că se califică la Turneul Final Four, cu 54-48 la general.

Rezultatele din celelalte trei partide retur ale sferturilor sunt: Rostov-Don – FTC Budapesta 32-22 (20-12), HC Vardar – FC Midtjylland 32-25 (17-12), Gyor – Buducnost 30-28 (15-15).

În tur, Rostov-Don a câştigat cu scorul de 31-29 (16-15), Gyor s-a impus cu 26-20 (12-9), iar HC Vardar cu 24-23 (13-16).

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală de pe locul 3 în grupa principală I, după următoarele rezultate: 28-22 şi 24-28 cu Gyor, 31-26 şi 29-24 cu FC Midtjylland, 22-22 şi 24-25 cu Rostov-Don.

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în 12 şi 13 mai.

Obiectivul campioanei României în actuala stagiune a fost calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, la care a mai participat de două ori consecutiv.

În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz.

Deţinătoarea Ligii Campionilor este campioana Ungariei, Gyor ETO.