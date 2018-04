Nicolae Dică, prima reacţie după ce Gigi Becali a anunţat că se retrage de la Steaua

Gigi Becali a anunțat, miercuri seară, că se va retrage definitiv din fotbal și Vasile Geambazi a vorbit deja despre primele sale acțiuni din noua postură la FCSB, printre care și o negociere cu Ministerul Apărării Naționale, pentru recuperarea dreptului de a folosi numele "Steaua" pentru echipa aflată în acest moment pe primul loc în Liga 1. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dică, nu crede însă în acest scenariu și este de părere că Becali a făcut anunțul la nervi.

Tehnicianul nu crede că patronul de la FCSB își va duce la bun sfârșit demersul pe care finanțatorul l-a confirmat inclusiv joi, în cadrul unei intervenții în cadrul emisiunii "Digi Sport Special".

"Cred că a spus-o la nervi, dar nu cred că va renunța. Este un om căruia îi place mult fotbalul și a investit foarte mulți bani în această echipă", a spus Nicolae Dică, în cadrul unui interviu acordat pentru Pro TV.

Becali și-a întărit spusele și cu ocazia unei intervenții în direct la Digi Sport. "Eu nu am nicio acţiune, există şi o adresă la FRF, trimisă acum un an; ce vorbesc eu, vorbesc eu! Eu nu am nicio acţiune; sunt acte care demonstrează că Geambazi finanţează clubul de 3-4 ani, eu nu am mai dat de mult bani la echipă", a spus Gigi Becali, joi, în emisiunea "Digi Sport Special".

Aflat la prima experiență ca antrenor principal în Liga 1, Dică a recunoscut, săptămâna trecută, că a fost ajutat foarte mult de intervențiile patronului de pe parcursul acestui sezon.

"Normal că m-a ajutat și patronul, a avut un punct de vedere, și-a spus cuvântul și au fost lucruri importante pe care domnul Becali i le-a transmis lui Budescu. M-a ajutat acest lucru", spunea Dică, în cadrul unei conferințe de presă.