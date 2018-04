Nu s-a ştiut nimic până acum. Raluka, probleme grave în Asia Express

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. Toama trecută, Antena 1 anunţa un nou show care va acapara publicul din România şi producătorii nu au înşelat deloc aşteptările. "Asia Express" nu a însemnat însă doar o competuție dură și plină de adrenalină pentru concurenți, ci şi pentru cei de acasă care au stat cu sufletul la gură să urmărească isprăvile celor şapte echipe cooptate. Iniţial din show făceau parte Nicoleta şi Iuliana Luciu, dar surorile şi-au anunţat retragerea la scurt timp după ce au bătut palma cu Antena 1. De altfel, brunetele au fost anunţate ca fiind prima echipă de vedete participante la emisiune.

"Din motive independente de voinţa lor, Nicoleta şi Iuliana Luciu au fost nevoite să se retragă din proiect", au anunţat reprezentanţii Antenei 1.

Aşa au fost puşi producătorii puşi să caute alte concurente. În locul lor au fost găsite cântăreţele Raluka şi Ana Baniciu, fiica artistului Mircea Baniciu şi membră a trupei LaLa Band. Perechea fetelor, unită de pasiunea pentru muzică, dar şi de spiritul competitiv, au reuşit ceea ce pentru aţii a fost imposibil. Limita de un dolar pe zi nu le-a îngrijorat pe cele două artiste, care s-au adaptat situaţiilor grele şi au reuşit să câştige competiţia.

Abia acum a ieşit la iveală faptul că Raluka a avut complicaţii la rinichi, dar a reușit să le stăpânească. Se pare că această problemă o are de mai mult timp și nu a reușit să o vindece în totalitate.

„Nici nu s-a spus la televizor despre asta, eu eram fericită că nu s-a aflat. Ideea este că eu am avut probleme cu rinichii de mai mult timp. În fine...o să o rezolv la un moment dat. Am făcut un tratament, am avut nişte probleme destul de grave. Acolo din când în când mă mai blocam. Simţeam că mi se blochează rinichiul şi nu puteam să mă mai mişc. Era o durere d-asta...aveai o gheară care se prindea acolo. (...) De fiecare dată când aveam un moment d-asta, eu mă ascundeam de ea", a declarat Raluka pentru viva.ro.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au duelat în finală cu echipa Ralukăi și a Anei Baniciu. După o luptă crâncenă, echipa formată din Ana Baniciu și Raluka a câştigat Asia Express şi cei 30.000 de euro.

Au căutat indiciile cheie, în forma emblematică a dragonului, dar au și învățat cum se face masajului thailandez, cea mai renumită tehnică terapeutică. Pe drum, echipa formată din Liviu și Andrei au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge cât mai aproape de victorie!

O altă probă la care au fost supuși concurenții a fost Ruleta Deliciilor, unde echipa formată din Ana și Raluka au avut parte de o experiență greu de uitat.

Cursă contracronometru în finala de la Asia Express!

Ultima probă din concurs a presupus ca cele două echipe finaliste să se folosească de GPS-ul de pe tabletă și să urmărească steagul final, ce promite victoria!

Totuși, după un drum anevoios prin Bangkok și o întrecere infernală, doar o echipă a fost desemnată câștigătoare a marelui premiu: Ana și Raluka!

Probele grele pe care le-au avut de trecut concurenții în cea mai importantă seară la Asia Express au reprezentat o ultimă călătorie în care şi-au putut depăși limitele și au putut să demonstreze că merită primul loc pe podium.

Vezi şi: CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. Ana Baniciu, momente de panică în timpul unei probe: Mi-a rămas gândacul în gât

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. În primele etape ,,Asia Express” echipele au experimentat excentricul Vietnam, ce le-a destabilizat toate așteptările. Laosul a venit ca o gură de aer proaspăt, unde concurenții au învățaț alte tradiții și s-au adaptat la o cultură credincioasă și umilă. Cambodgia i-a secat de inhibiții, iar sărăcia țării le-a reconfigurat coordonatele de confort, căci vedetele au dormit în cele mai neobișnuite locuri.

Thailanda, ultima țară din Drumul Dragonului a dus aventura la un alt nivel, iar cursa nebună de pe străzile metropolei asiatice, Bangkok, va marca ultima etapă din cea mai inedită experiență.