Numerologie în Feng Shui. Ce spune numărul unei case despre destinul din acea casă

Primul numar cu efect asupra destinului locuitorilor acelei case sau apartament este numarul casei sau apartamentului.

Numerele sunt si ele impartite in Yin sau Yang. Asa cum exista numere pare si impare, la fel exista numere Yin si numere Yang. In feng shui, numerele Yin sunt numerele pare.

Cele mai fericite si prietenoase numere sunt numerele impare, dar trebuie sa existe ambele categorii in cantitati egale ca sa se mentina un echilibru intre cele doua principii. In orice data de nastere si numar de locuinta, exista elemente si de yin si de yang. O casa, de exemplu, nu este definita doar de cifra sau numarul de pe poarta, ea este influentata si de energia altor numere ce o definesc, cum ar fi codul postal sau numarul blocului, dar cea mai puternica influenta este data de numarul concret al sau.

In Asia si in stiinta feng shui exista propriile principii de numerologie care sunt pe alocuri diferite de traditia numerologiei din Vest. Astfel, in lumea orientala de unde stim intelepciunea feng shui si a zodiacului chinezesc, fiecare numar inseamna ceva in functie de omonimul cuvantului respectiv. De exemplu, numarul 1 atunci cand este rostit suna precum "castig, onoare" deci este considerat benefic, in timp de numarul 4 suna precum "final" si este considerat mai putin benefic, ghinionist.

