Oana Lis, declaraţie BOMBĂ despre relaţia cu soţul ei. DE CE s-a cuplat cu Viorel Lis acum 20 DE ANI

"Văd că au năpădit influencer-ițele România în ultimii 3 ani… și unele… ciudat și neloial față de public… prezintă un stil de viață pe care nu și-l permit…E ca și cum eu, care momentan conduc un F…, v-aș învăța cum se circulă cu un B..? Și mă gândeam pe ce aș putea fi și eu infuencer!??… Și mi-am dat seama că eu (fără să vreau) am fost influencer de acum 20 ani, de când m-am cuplat cu un bărbat mult mai în vârstă decât mine… și atunci am fost bârfită, condamnată, jignită…? Păi între timp am observat că există un gen de femei care umblă cu moși!!!… Bine, fiecare are motivul ei… eu, pentru că îmi căutam figură parentală… pentru că Vio nu a fost niciodată bogat…? Eu nu le judec, ar fi culmea să o fac tocmai eu, e facil și confortabil să ai un “papi” care să-ți plătească facturile… Bine, ele o fac mai pe ascuns așa… dar se știe fenomenul!!! Ar trebui să-mi dea și mie aceste fete 10% pentru idee… ziceți și voi, păi nu!???", este mesajul transmis de Oana Lis în mediul virtual.