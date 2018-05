Opoziţia turcă l-a anunţat pe rivalul lui Erdogan în alegeri. Cine vrea să devină noul preşedinte al ţării

Propunerea CPH este Muharrem Ince, un parlamentar cunoscut pentru poziţia şi discursurile sale tăioase la adresa preşedintelui Erdogan. De asemenea, un fost ministru de interne al dreptei, doamna Meral Aksener, şi-a format propriul partid şi şi-a anunţat candidatura.

Muharrem Ince are 54 de ani şi este parlamentar din 2002, el afşându-se acum la a patra legislatură consecutivă. Pe linie paternă are origini greceşti, din zona Salonicului, în timp ce pe linie maternă are bunici din zona de coastă a Anatoliei, de la Marea Neagră. Înainte de a fi politician, Muharrem Ince a fost profesor de fizică şi director de şcoală.

Partidele de opoziţie speră să reuşească să se ajungă la turul doi al alegerilor, când se vor unifica în jurul unui singur candidat. Vreme de 15 ani, Recep Tayyip Erdogan a părut invincibil, câştigând fiecare scrutin electoral şi reuşind să depăşească orice protest, scandal de corupţie şi chiar şi o tentativă de lovitură de stat. Liderul turc speră că alegerile anticipate din luna iunie îi vor cimenta poziţia cu noi puteri prezidenţiale semnificativ sporite.

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat luna trecută alegeri anticipate legislative şi prezidenţiale pentru data de 24 iunie, cu un an şi jumătate înainte de alegerile la termen. Dublul scrutin - prezidenţial şi legislativ - este crucial, deoarece el va marca intrarea în vigoare a majorităţii măsurilor care întăresc prerogativele şefului statului, adoptate la referendumul constituţional din aprilie 2017.