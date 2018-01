Ponturi să mănânci sănătos în noul an. Toată lumea ignoră acest punct

Daca tineti cu totii o dieta fada, saraca in calorii si exagerat de restrictiva, cu siguranta nu vei obtine rezultate, caci va veti frustra cu totii. Hai sa admitem: cine poate sa manance doar salata, lapte de soia si supa de varza saptamani la rand?? De fapt, mancatul restrictiv si cu excesiv de putine calorii va va da falsa impresie ca a manca sanatos inseamna a manca lucruri plicticoase si fara nici un gust. Nimic mai gresit. Da, poti manca si mancare gustoasa, satioasa dar si sanatoasa in acelasi timp.

Incearca acesti pasi simpli, dar importanti, care te ajuta sa iti motivezi familia sa adopte o dieta sanatoasa fara sa se simta frustrati.

Alege cereale integrale

Ghidurile de nutritie de pretutindeni ne recomanda sa mancam zilnic minim 3 portii de cereale integrale. Da, parca te si auzim: este si asa destul de greu sa convingi copiii sa manance macar o portie de cereale integrale, cu atat mai putin trei. Solutia nu consta in a da copilului dintr-o data portii intregi de cereale integrale, ci de a le combina printre cerealele sale preferate. Incearca sa inlocuiesti jumatate din portia de faina alba rafinata cu faina integrala de grau sau de secara atunci cand prepari clatite sau prajituri. Pune jumatate de orez integral alaturi de cealalta jumatate de orez alb cand gatesti pilaful sau pui orez la ciorba. Iar seara cand va uitati la televizor, mai bine da-le floricele decat covrigei, pufuleti si chipsuri (da, floricelele sunt in categoria cerealelor integrale). Deci nu uita! Nu trebuie sa elimini total cerealele rafinate, ci sa reduci cantitatea si sa le combini cu cereale integrale. Asta poate insemna inclusiv un sandvis cu o felie de paine alba si cu una din cereale integrale. Nici nu se va simti mare diferenta la gust.

Cauta alternative la carnea procesata

Decat sa dai copiilor intotdeauna felii de sunca procesata, cu multi aditivi alimentari, incearca mai degraba sa le dai carne cu proteine bune, de calitate. Peste la gratar, sandvis cu piept de pui sau chiar si crenvursti din soia sunt optiuni foarte bune pentru masa de pranz. In plus, aceste alegeri sunt de regula cu mult mai putin bogate in nitrati, in grasimi saturate si sunt mult mai bune pentru sanatatea inimii.

Nu sari micul dejun

Uita de saritul micului dejun pentru ca esti in prea mare graba dimineata sau te straduiesti sa scapi de cateva kilograme si crezi ca aceasta este solutia. Nu doar ca studiile au aratat ca acei copii care mananca micul dejun se concentreaza mai bine la scoala, dar oamenii care iau micul dejun in mod regulat sunt mult mai predispusi sa isi poata tine greutatea sub control fata de cei ce nu mananca dimineata. Un mic dejun ideal pentru sanatate trebuie sa contina minim 3 categorii de alimente. Esti in graba?

