Procurorul special Robert Mueller a pregătit 50 de întrebări "pentru a pătrunde în mintea" lui Donald Trump. Reacţia preşedintelui

Robert Mueller, procurorul special care investighează ingerinţele electorale ruse, are aproximativ 50 de întrebări, pe diverse subiecte, pe care vrea să i le adreseze lui Donald Trump despre legăturile cu Rusia şi pentru a determina dacă preşedintele a vrut să obstrucţioneze ancheta, arată documente oficiale obţinute de cotidianul The New York Times.

"Întrebările par a fi o încercare de a pătrunde în mintea preşedintelui, pentru a obţine explicaţii despre unele dintre cele mai combative mesaje transmise prin Twitter şi pentru a examina relaţiile familiale şi cu principalii consilieri", comentează NYT.

Pe listă figurează întrebări despre deciziile lui Donald Trump privind demiterea directorului FBI James Comey şi a consilierului pentru Siguranţă Naţională Michael Flynn.

De asemenea, sunt întrebări despre modul în care este tratat procurorul general, Jeff Sessions, şi despre întâlnirea pe care membri ai echipei de campanie au avut-o în Turnul Trump din New York cu un cetăţean rus care pretindea că avea informaţii compromiţătoare despre fostul candidat democrat la preşedinţie Hillary Clinton.

"Unele întrebări se referă la afacerile preşedintelui, la discuţiile cu avocatul personal, Michael Cohen, despre un contract imobiliar în Moscova; dacă Donald Trump era la curent cu încercările ginerelui său, Jared Kushner, de a crea un canal secret de comunicare cu Rusia în tranziţia postelectorală; o altă întrebare vizează contactele cu Roger J. Stone jr., un consilier care pretindea că avea informaţii interne despre atacuri cibernetice asupra emailurilor unor politicieni democraţi; o altă întrebare vizează ce s-a întâmplat în timpul vizitei pe care Donald Trump a efectuat-o în 2013 la concursul Miss Univers din Moscova", precizează NYT.

Donald Trump consideră "ruşinos" că întrebări din anchetă au fost transmise presei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a catalogat despre "ruşinos" faptul că întrebări din ancheta privind ingerinţele Rusiei au fost transmise presei, afirmând că este vorba de o "infracţiune inventată".

"Este atât de ruşinos că întrebări referitoare la vânătoarea de vrăjitoare rusă au fost transmise presei. Nu sunt întrebări despre acţiuni coordonate. Oh, înţeleg, avem de-a face cu o infracţiune inventată, falsă, care nu a existat niciodată, şi cu o investigaţie începută prin transmiterea ilegală de informaţii clasificate presei. Drăguţ!", a afirmat Donald Trump prin Twitter.

"Ar părea foarte dificil să obstrucţionez justiţia pentru o infracţiune care nu a existat niciodată", a adăugat Donald Trump.

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile. Cel puţin trei membri ai fostei echipe de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpaţi în investigaţia din SUA privind ingerinţele Rusiei.

Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces împotriva Rusiei, echipei de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump şi site-ului WikiLeaks, denunţând o presupusă conspiraţie pentru perturbarea scrutinului prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016.

Comisia pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor a dispus, acum câteva zile, încheierea anchetei privind ingerinţele Rusiei, stabilind că nu au existat acţiuni coordonate ale echipei de campanie a preşedintelui Donald Trump cu Moscova.