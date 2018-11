Răsturnare de situaţie. Cristian Cioacă, dezvăluiri peste ani despre Elodia din spatele gratiilor. Actuala iubită a spus TOT VIDEO

Cazul Elodiei Ghinescu, avocata dispărută și declarată moartă în urma unei crime comise chiar de soțul ei, polițistul Cristian Cioacă, continuă să fie un mister.

"Toată lumea o să spună că e absurd. Mi s-a tăiat respiraţia când l-am văzut. A fost o chestie unică, nu am mai simţit aşa ceva chiar niciodată. Am făcut eu primul pas. Am hotărât să îl caut. Prima dată am vorbit cu mama lui. Ma-am recomandat, i-am spus cine sunt şi i-am spus că vreau să îl ajut. Dânsa era supărată în perioada aia şi mi-a spus „Trebuie să vorbeşti cu sora lui sau cu el” şi am lăsat numărul de telefon mobil. Şi totuşi, nu am avut răbdare să mă caute. În seara aia l-am sunat, pe 22 octombrie, şi mi-a răspouns. I-am zis că vreau să vorbesc cu Cristian Cioacă şi mi-a spus "Nu este”. Bineînţeles era el. Eu în momentul ăla m-am tăiat, nu mai ştiam ce să fac, nu am mai zis nimic. Nu a zis nici el nimic, dar eu am întrebat „Dar unde este?”. "E prin împrejurimi”, ceva de genul a zis. Şi în momentul ăla chiar nu am mai ştiut ce să zic. Îmi tremurau mâinile şi mă gândeam ce să spun să nu mă fac de râs, să nu par penibilă”, a povestit Iubita lui Cristian Cioacă.

Deși cadavrul avocatei nu a fost găsit nici până în prezent, toate indiciile l-au acuzat pe Cioacă, cel care a fost și condamnat la închisoare în acest dosar

Cristian Cioacă, principalul suspect în cazul dispariţiei Elodiei Ghinescu, a fost condamnat în iunie 2014 la 15 ani de închisoare pentru uciderea soţiei sale. Acesta ar fi dus trupul femeii în cada băii principale, unde l-ar fi tranşat şi ar fi ascuns rămăşiţele într-un loc rămas necunoscut.