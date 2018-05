Răsturnare de situaţie după pierderea titlului: "Dică e o puşcărie de antrenor, nu ştie nimic!"

"Adu antrenor! Vrem antrenor! Nu mai suportăm!", "Dică e o puşcărie de antrenor! Vrem fotbalişti. Dică nu ştie nimic" sau "Demisia, Dică! Pleacă, Dică!" au fost mesajele suporterilor. "Eu sunt principalul vinovat pentru ratarea acestui titlu! Lui Dică nu am ce să-i reproşez pentru că el a vrut să-l dea afară pe Alibec şi eu nu l-am lăsat! Trebuia să-l lichidez de mult, dar am sperat că poate luăm bani mulţi pe el. Am fost lacom şi regret că l-am pus căpitan. Lui MM ce să-i reproşez? Eu aduc tot aici, el n-aduce jucători", a comentat Becali.

Antrenorul crede că el este cel care trebuie tras la răspundere pentru ratarea titlului: "S-au adus jucători cu mare experienţă. Şi la noi s-au investit mulţi bani. De greşit, cred că meciul de la Iaşi a fost o partidă foarte proastă, nu am reuşit să-i motivez pe jucători să dea totul ca să câştigăm acel joc. În anumite jocuri îmi reproşez că nu am băgat alţi jucători în primul 11. Eu sunt principalul vinovat că s-a ratat acest campionat". Patronul a recunoscut că a greşit de multe ori în timpul acestui sezon şi că toată vina ratării titlului trebuie pusă în spatele său: "Eu sunt responsabil, pentru că am permis din cauza lui Alibec nişte lucruri la echipă. Eu sunt vinovatul că trebuia să-i las să termine cu Alibec de la început. N-am avut putere să câştigăm campionatul. O echipă care câştigă campionatul altfel apare".