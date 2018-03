Replici SUBURBANE între Cornel Dinu şi Adrian Thiess. "Are boala lui Eminescu, e un caracter infect"

Adrian Thiess susține că atacurile lui Cornel Dinu vin în urma refuzului său de a cumpăra cele 0.03% acțiuni pe care Mister le deține la clubul Dinamo.

"M-a abordat prin terți să-i cumpărăm partea lui de 0,00000 infinit cu o zi înainte să mă atace prin ziare. I-am transmis că nu e de interes când noi negociem pentru cumpărarea a peste 90% din acțiuni. Să nu mă mai enerveze că-i trimit mâine 2000 de euro și un trabuc și rămâne și acționar", a spus Adrian Thiess pentru GSP.

"Mister nu are Alzheimer, are boala lui Eminescu. Adică sifilis. Să îmbătrânești urât e una, dar să te îmbolnăvești de boala lui Eminescu de la niște oscioare aruncate de unii e deja unicat în medicină. Talentul și caracterul sunt două lucruri diferite. Și vaca aia care dă lapte mai dă cu copita în oala cu lapte... Dinu e o anomalie a fotbalului românesc. E un caracter infect, dar măcar îl leagă și pe el ceva de un mare poet. Din nefericire, o boală. Nu am de gând să cumpăr oscioare să-l hrănesc pe Dinu Cornel. Dacă îi alocam un buget lunar, eram salvatorul lui Dinamo pentru el", a declarat Thiess.

"Menajerul Piss are tupeul obraznic să se erijeze în salvatorul lui Dinamo și să pună la îndoială capacitatea mea de a-i dori binele acestei echipe, ca om în vârstă. Om care a jucat și a fost în slujba acestui club mai mulți ani decât vârsta lui. Pissule, dacă la ce încerci să faci mai ai tupeul să te afirmi ca bun român, îți amintesc versul genialului Eminescu: cine a îndrăgit străinii, mânca-i-ar inima câinii!. Ai grijă, suntem atenți, noi, bunii români care am mai rămas", declarase Cornel Dinu.