Reţeta Mucenici. Cum să faci mucenici moldoveneşti şi mucenici fierţi

In Moldova, mucenicii au forma cifrei 8, o stilizare a formei umane, sunt facuti din aluat de cozonac, apoi unsi cu miere si cu nuca si dati la cuptor.

In Dobrogea si Muntenia, mucenicii au aceeasi forma, insa sunt din aluat de faina, sunt mai mici si se fierb in apa cu zahar, scortisoara si nuca, simbolizand lacul in care au fost aruncati Sfintii Mucenici. In plus, in Muntenia, pe langa mucenici se mai face "Uitata pentru morti", un mucenic mare, dar orb, pe care copiii il joaca in jurul focului. Acest mucenic este dedicat celor morti care pe tot parcursul anului au fost uitati.

Vezi aici ce alte traditii sunt de Mucenici.

Reteta Mucenici moldovenesti (Sfintisori)

Reteta de CARMENICA

Ingrediente Mucenici moldovenesti

pentru aluat:

600 g faina

cca 250 ml apa calda

un cub de drojdie proaspata (25 g)

o lingura zahar

4 linguri ulei

pentru sirop:

350-400 ml apa

6 linguri zahar

esenta de vanilie

