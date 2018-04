REŢETA ZILEI: Pui Kiev

Pui Kiev

Mod de preparare Pui Kiev

Am pus intr-un bol untul moale, patrunjelul tocat, usturoiul zdrobit si coaja de lamaie si am amestecat bine cu o furculita si am asezonat cu sare si piper. Am mutat acest amestec pe o folie alimentara, am rulat formand un baton si am strans bine.

Grosimea acestui baton trebuie sa se potriveasca cu buzunarasul pe care il veti face in carnea de pui. Daca nu ati mai facut pana acum pui Kiev luati o bucata de pui, faceti buzunarasul si potriviti grosimea batonului astfel incat sa incapa.

Sa revenim la batonul de unt. L-am strans bine si l-am pus la congelator timp de 15-20 de minute. In timp ce batonul de unt era la congelator, am pregatit puiul.

Trebuie sa formam un fel de buzunaras in mijlocul fiecarei bucati de pui. Procedam astfel: luam un cutit ascutit si il introducem in capatul mai mare al bucatii de pui, undeva pe la mijloc. Impingem cutitul spre celalalt capat pastrand cutitul la mijlocul bucatii de pui. In timpul acestei operatiuni, mai verificam dinn cand in cand si spatele bucatii de pui ca nu cumva sa o intepam. Ne oprim cu taietura inainte de a ajunge la varful bucatii de pui.

Dupa ce am format buzunarasul va trebui sa il largim putin folosind acelasi cutit sau un cutit cu varful rotund sau, si mai simplu, cu degetele. Dupa ce am pregatit puiul am scos batonul de unt din congelator si l-am impartit in 4 bucati, cate una pentru fiecare bucata de pui. Am umplut apoi fiecate bucata de pui cu cate o bucata din batonul de unt.

Am prins apoi buzunarasul cu o scobitoare, acoperind bine untul ca sa nu curga in timpul prajirii.

Am procedat la fel si cu celelalte bucati de pui.

Le-am presarat apoi cu sare si piper pe ambele parti apoi le-am dat prin faina, apoi prin ou batut si la sfarsit prin pesmet.

Le-am presat usor cu mana ca sa se aseze mai bine pesmetul apoi le-am pus la prajit in ulei incins.

Puiul Kiev trebuie prajit la foc mic timp de 6-8 minute pe fiecare parte. Bucata de carne fiind destul de groasa, trebuie sa aiba timp sa se patrunda. Dupa ce s-a rumenit frumos pe ambele parti am scos puiul Kiev pe hartie absorbanta.

Spor la gatit si pofta buna!

