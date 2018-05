Salariaţi din muzee vor protesta sâmbătă în faţa Ministerului Culturii

"Ne aşteptăm să fie între 100 şi 200 de participanţi, cea mai mare parte din Bucureşti pentru că muzeele din ţară au ales să protesteze în formele pe care le-au considerat fiecare sindicat în parte în locaţiile respective", a declarat, pentru AGERPRES, Decebal Vleja.

Acesta a precizat că se încearcă blocarea protestului, în condiţiile în care vineri li s-a comunicat de la Primărie că locul aprobat pentru pichet este Parcul Izvor, dar a subliniat că protestatarii vor merge în locaţia aprobată iniţial, respectiv în faţa Ministerului Culturii.

"Se încearcă blocarea acţiunii de protest. Am avut protocolul semnat de Comisia de ordine publică a Primăriei Capitalei încă din această săptămână prin care ni s-a aprobat locaţia Ministerul Culturii, însă astăzi am primit protocolul în forma originală cu o rezoluţie de la doamna primar general prin care ni se comunică..Scrie doar Parcul Izvor, semnătura şi ştampila. Este inadmisibil să schimbi locaţia cu mai puţin de 24 de ore înainte de protest. Este o acţiune evidentă de blocare a acestuia. Dar noi vom merge la Ministerul Culturii. Protestul va fi între orele 11:00 şi 13:00. Totuşi, avem această hotărâre a Comisiei de ordine publică şi ne vom susţine acolo revendicările. Am fost azi împreună cu juristul federaţiei, am încercat să obţinem un punct de vedere, un temei, în baza căruia a fost schimbată această locaţie, dacă există o altă acţiune să ni se spună ce, care este motivaţia. Am fost refuzaţi. Am încercat vreme de două ore, nu a putut nimeni să ne comunice în mod oficial de ce. Am fost trimişi să ne adresăm în contencios administrativ", a explicat liderul de sindicat.

El a menţionat că reprezentanţii sindicatului s-au întâlnit luni cu ministrul Culturii, George Ivaşcu, căruia i-au prezentat problemele, care în marte parte sunt de ordin salarial.

"În primul rând este vorba despre pierderile salariale pe care le-au avut o parte dintre colegii noştri. Mă refer aici la cercetătorii ştiinţifici ce au avut scăderi salariale de până la 15%. Noi, împreună cu ministerul, am propus găsirea de soluţii pentru compensarea acestor pierderi, eventual după modelul sectorului de activitate sănătate, fie prin modificarea legii, fie prin ordonanţă de urgenţă. O a doua problemă este legată de regulamentul cadru pentru sporuri. Cultura a rămas practic ultimul sector de activitate în care acest regulament cadru nu este încă adoptat. Am văzut forma finală care se află pe site-ul Comisiei economice şi sociale şi diferenţa este uriaşă între ce s-a negociat la Comisia de dialog din septembrie şi forma în care arată acum acest regulament cadru. De atunci, din septembrie, nu a mai fost nicio comisie, practic noi am văzut forma abia acum, după 8 luni", a spus Vleja.

Liderul de sindicat a adăugat că se speră totuşi la un dialog, în caz contrar vor continua alte forme de protest, deoarece mai sunt şi alte revendicări, legate de condiţiile de muncă.

"Mai sunt şi alte revendicări, legate de condiţiile de muncă din muzee, destul de precare, care au dus în ultima vreme la îmbolnăviri profesionale. Noi, sindicatele, am încercat să facem tot posibilul şi am semnalat aceste probleme care se regăsesc în special în laboratoarele de conservare, de restaurare, unde aparatura este destul de învechită şi nu se asigură condiţii optime de purificare a aerului, de ventilaţie. Totuşi, vorbim despre substanţe chimice destul de periculoase. Şi mai este legat (protestul n.r) şi de lipsa de dialog a ministerului şi pe probleme punctuale. De exemplu, o parte din specialiştii Muzeului Naţional au trimis încă din februarie un memoriu amplu domnului ministru. Nu am primit niciun răspuns. L-am dat din nou la întâlnirea de luni. Aşteptăm o soluţie. Şi mai sunt şi alte probleme, în legea salarizării, ciudăţenii, oameni cu vechime mai mare dar cu salariu mai mic decât cei cu vechime mai mică pe acelaşi post. Sunt multe", a mai afirmat Decebal Vleja.