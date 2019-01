Scandal înaintea semifinalelor de la Australian Open 2019. Un sponsor este acuzat că a "albit-o" pe Naomi Osaka FOTO

În reclama respectivă, Osaka, de origine japoneză şi haitiană, şi tenismenul Kei Nishikori apar ca personaje de desene animate. Criticii au susţinut că Naomi Osaka a fost înfăţişată cu ten mai alb, păr mai deschis la culoare şi trăsături caucaziene.

"A fost cu adevărat dezamăgitor să văd că nu era o femeie de culoare care să vorbească în reclamă. Am găsit, în loc, o reprezentare a lui Osaka", a notat Baye McNeil, un editorialist afro-american, care scrie pentru publicaţia de limbă engleză Japan Times. În replică, Nissin a precizat că nu a avut internţia să o "albească" pe jucătoarea care are şi paşaport japonez, şi american. "Nu a existat intenţia de a o albi. Acceptăm că nu am fost suficient de sensibili şi vom acorda mai multă atenţie în viitor problemelor de diversitate", a declarat un purtător de cuvânt al companiei Nissin, Daisuke Okabayashi, pentru CNN.

El a precizat că filmul reclamei i-a fost prezentat campioanei de la US Open înainte de a fi publicat, adăugând că Nissin va retrage spotul publicitar de pe Youtube, la cererea companiei de management IMG, care se ocupă de drepturile de imagine ale jucătoarei.

Japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-1, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 6, calificându-se în semifinalele Australian Open.

Cu această performanţă, prima a ei la Melbourne, Osaka a urcat provizoriu pe locul I WTA, devânsându-le pe Petra Kvitova din Cehia, acum pe locul 2 şi pe Simona Halep, acum pe 3.

Diferenţele între Naomis Osaka din reclamă şi cea din realitate: