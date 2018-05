Scandalul "decreţeilor". PNL sector 2 cere demisia şefei Tinereului Naţional Liberal

"La propunerea domnului Viorel Cataramă şi în urma discuţiilor pe care le-am avut în Biroul Politic al Sectorului 2, am supus la vot hotărârea de a solicita conducerii partidului demiterea sau demisia domnişoarei Mara Mareş (de la conducerea Tineretului Liberal Naţional – n.r.). Întâi demisia şi dacă nu demisionează singură, atunci demiterea domnişoarei Mara Mareş. Această solicitare se duce întâi către Biroul Executiv al PNL, care trebuie să dea un răspuns, după care vom vedea, în funcţie de răspunsul organizaţiei mari. Părerea noastră este că este un gest de onoare pe care trebuia să-l facă demult. Nu trebuia să mai aştepte atâta vreme, după povestea cu Decreţeii. Odată ce a făcut această eroare care este foarte mare, din punctul nostru de vedere, şi aduce prejudicii mari partidului, imaginii partidului şi unui număr foarte mare de oameni care au fost vizaţi. Nu poţi să te joci când eşti preşedintele unei organizaţii interne a celui mai mare partid de centru-dreapta din România. Se presupune că eşti suficient de matur ca să ajungi acolo sau, dacă nu eşti matur, se presupune că nu aveai ce să cauţi acolo şi ai ajuns dintr-o eroare", a explicat Anca Boagiu, pentru Mediafax.

Tineretul National Liberal a ironizat, săptămâna trecută, generaţia decreţeilor, printr-un „Ghid de nesupunere civică". Acesta a fost postat pe pagina organizaţiei de tineret şi a preşedintei TNL, Mara Mareş.

În mesaj, tinerii liberali îndeamnă generaţiile Y si Z să intre în politică, precizând: „Generatia Y si Z...se aude? A spus-o si Iohannis: haideti în politică să facem mai mult şi mai bine. Decreţeii nu vor reusi!" Iar mesajele au continuat şi pentru cei care vor să plece la muncă în străinătate: „Vrei să emigrezi? Cine mai ramâne să facă mişto de Dăncila? Generaţia decreţeilor nu e funny!"

Mesajul a fost criticat inclusiv din interiorul PNL. „Îmi cer iertare de la generaţia "decreţeilor". Eu ştiu că a fost generaţia copiilor care a suportat cea mai dură perioadă a regimului ceauşist. Sunt "decreţel 1967", prima, când banana era cel mai scump desert pe care îl primeam, învăţam în trei ture şi seară ne făceam lecţiile la lumina lămpii. Seară de seară, câte două ore se oprea curentul că să plătească regimul datoria externă. Să intri la facultate era o adevărata competiţie şi te bucurai dacă părinţii îţi puteau plăti o tabără la Costineşti. Mi-e jenă de lipsa de cultură a tinerilor mei colegi şi cu multă îngăduinţă vă cer să nu judecaţi PNL prin prisma acestei campanii", a scris Adriana Săftoiu, deputat PNL, pe Facebook.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, referindu-se la scandalul "decreţeilor", că partidul pe care îl conduce nu promovează niciun fel de conflict între generaţii sau grupuri sociale.

"Normal că PNL nu numai că nu promovează niciun fel de conflict între generaţii sau grupuri sociale, aşa cum fac toţi politicienii comunişti, populişti sau de altă natură. Nu există o discriminare în ceea ce priveşte cetăţeanul român, indiferent cărui grup face parte, indiferent ce religie are, indiferent ce vârstă are indiferent de sex are. Această întrebare ştiu de la ce pleacă, dar eu cred că noi ar trebui să facem un efort comunicaţional mai mare nu pentru a taxa nişte stângăcii în materie de comunicare făcută de unii dintre colegii noştri, ci să facem nişte efoturi să taxăm în spaţiul public gafele monumentale, deciziile care afectează grav viaţa de zi cu zi a oamenilor, minciunile gogonate cu care PSD a câştigat alegerile şi să încercăm să îi convingem pe români că PNL poate să-l reprezinte pe fiecare dintre români şi că oricine poate câştiga, dacă PNL guvernează", a declarat Orban.

În anul 1966, regimul comunist adopta Decretul - Lege 770 prin care avorturile erau interzise. Cifrele oficiale spun că în următorii 20 de ani, în România, s-au născut peste două milioane şi jumătate de copii, supranumiţi şi "decreţei".