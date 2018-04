Sfaturi să usuci hainele în interior

Iata cateva sfaturi sa usuci hainele in interior, fara ca acest lucru sa iti puna in pericol sanatatea din cauza umiditatii in exces sau a mucegaiului care s-ar putea forma.

1. Unde intinzi rufele

Incearca sa creezi o camera speciala in care usuci rufele si evita sa intinzi rufele in dormitor sau in sufragerie. Vei putea fi expus la sporii de mucegai.

2. Aeriseste

Deschide larg geamurile in camera in care usuci rufele, pentru a aerisi bine si a scapa de umiditate.

3. Spala ziua

Este de preferat sa speli rufele si sa le pui la uscat pe timpul zilei. Vei profita, astfel, de lumina soarelui, chiar daca pui hainele la uscat in casa. Noaptea se usuca mai greu.

