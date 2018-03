SIMONA HALEP- AGNIESZKA RADWANSKA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT MIAMI OPEN streaming: S-a aflat ora meciului

SIMONA HALEP- AGNIESZKA RADWANSKA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT MIAMI OPEN streaming. Simona Halep - Agnieszka Radwanska, în turul trei la Miami, se va disputa sâmbătă, pe Digi Sport 2, nu înainte de ora 19:00.

Confruntarea este programată pe terenul central, după duelul de la masculin dintre Alexander Zverev şi Danil Medvedev. Tot sâmbătă, pe canalele Digi Sport vor evolua în turneul de simplu Monica Niculescu şi Marius Copil.

Cele două sportive au mai fost adversare de zece ori, scorul general al confruntărilor fiind 5-5. Ultima dată, la Cincinnati, în 2016, învingătoare a fost Halep, scor 7-5, 6-1.

Meciul va fi al doilea de pe terenul principal, după confruntarea de pe tabloul masculin Alexander Zverev – Danil Medvedev, programată la ora 17.00.

Tot sâmbătă, în ultimul meci de pe terenul 1, Monica Niculescu, locul 70 WTA, va juca împotriva favorite 13, Sloane Stephens (SUA, 12 WTA).

Pe tabloul masculin, Marius Copil, numărul 84 mondial, va juca în al doilea meci de pe terenul 7, în compania rusului Karen Hacianov, locul 41 ATP.

La dublu, în a doua confruntare de pe terenul 9, Raluca Olaru şi sportiva ucrainează Olga Savciuk vor întâlni perechea Vania King/Katarina Srebotnik (SUA/Slovenia).

La finalul meciului, într-un interviu acordat ÎN EXCLUSIVITATE corespondetului Digi Sport la Miami, Gabriel Morariu, Halep a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în mai multe rânduri în acest sezon şi cum a reuşit să le depăşească.

"Anul acesta am avut multe meciuri grele şi am reuşit să câştig cred că 90%, dacă nu şi mai mult. Încerc să nu mă gândesc prea mult la scor, încerc doar să simt din nou jocul acela pe care l-am avut în Australia. Nu este uşor, sunt turnee diferite, vremea este diferită, e vânt, mi-am pierdut un pic ritmul; dar, cu siguranţă, dacă o să continuu să mă antrenez aşa cum am făcut-o până acum, odată cu meciurile o să vină şi încrederea înapoi.

Mă bucur că am reuşit să câştig. A fost un meci similar cu cel de la Indian Wells împotriva lui Martic. Sunt destul de bine acum, că am reuşit să termin meciul cu bine. Am progresat foarte mult pe partea mentală, mai am mici scăpări, dar sunt normale. Încerc să evit de fiecare dată să mă enervez pe teren. Lucrez la asta în continuare şi cu siguranţă mai am mult de progresat", a spus constănţeanca de 26 de ani.

Halep - Radwanksa LIVE VIDEO. Adversare "tradiţionale"

Liderul mondial a întâlnit-o de 10 ori pe poloneza care ocupă locul 32 în clasamentul WTA, iar bilanţul este egal, 5-5.

Radwanska a câştigat primele trei meciuri directe, înainte ca Halep să-şi înceapă ascensiunea în circuit, însă românca s-a impus de cinci ori în următoarele şapte întâlniri, inclusiv în ultimul duel, în 2016, la Cincinnati.

"O să fie un meci dificil. Mereu când am jucat contra ei au fost meciurile mai lungi. Este inteligentă, joacă destul de bine şi deschide terenul. O să fie un meci diferit faţă de cel de astăzi, pentru că ea loveşte mai încet.

Sunt pregătită, încerc să mă antrenez vineri mai bine, să joc mai bine la dublu şi să fiu pregătită în următorul tur. Îmi doresc doar să joc mai bine decât astăzi (joi - n.r.), pentru că am fost destul de slabă pe teren", a declarat Halep pentru Digi Sport, după victoria din turul secund..

Următoarea adversară a Simonei este o jucătoare care are un stil asemănător cu cel al româncei. Constănţeanca de 26 de ani a recunoscut că a avut probleme în meciul cu Dodin, din cauza stilului acesteia.

"Cred că acest stil deranjează pe toată lumea, pentru că nu ştii unde vine mingea şi cât de tare vine. La un moment dat, m-a dat chiar pe spate. Înţeleg acest stil, majoritatea joacă aşa, şi de aceea încerc să mă şi antrenez, să fac faţă acestui stil. Dar încerc şi să menţin stilul meu de joc cât se poate", a precizat Simona Halep.

În vârstă de 29 de ani, Agnieszka Radwanska a cucerit 20 de titluri în carieră. Cea mai bună poziţie în clasamentul mondial a fost locul 2, ocupat în iulie 2012, după ce a pierdut în ultimul act la Wimbledon, împotriva Serenei Williams. De altfel, e singura finală de Grand Slam din cariera polonezei.

Halep - Radwanska LIVE VIDEO. Statistică de coşmar pentru "Aga"

Presa poloneză nu îşi pune mari speranţe în Agnieszka Radwanska în confruntarea cu Simona Halep, care va avea loc sâmbătă, în direct la Digi Sport 2, în turul 3 de la Miami. Jurnaliştii de la Przeglad Sportowy au căutat în arhive şi au constantat că istoricul întâlnirilor directe dintre "Ag"a şi jucătoarele aflate pe poziţia 1 WTA e un adevărat fiasco.

Fostă ocupantă a poziţiei secunde în ierarhia WTA, Radwanska e de aproximativ un an în cădere liberă. Ea a ajuns pe 32 în lume, iar acest lucru e dublat de un palmares incredibil contra jucătoarelor de pe locul 1 WTA: în 18 meciuri, "Aga" s-a impus o singură dată.

Se întâmpla chiar în anul de graţie 2012, când Radwanska se putea lupta de la egal la egal cu oricine din lume. Atunci, după patru luni ea deţinea un record respectabil (28-5 raport victorii/înfrângeri), pe lista "victimelor" numărându-se şi Victoria Azarenka, numărul unu mondial la acel moment.

În rest, în celelalte 17 partide cu liderii mondiai, poloneza a câştigat doar 3 seturi, fiind o pradă uşoară.

"Istoricul întâlnirilor directe dintre poloneză și jucătoarele de pe primul loc WTA este lung si trist. Din păcate, este un șir lung de eșecuri. Dacă doar statistica ar conta, poloneza noastră n-ar avea nicio șansă să o învingă pe Simona. Partea buna este că și Simona pare instabilă în ultima perioadă. Totuși, situația Agnieszkăi este catastrofală! Are o singură victorie și 17 înfrângeri cu jucătoarele de pe primu loc. Iar dacă ne uităm la seturile luate, situația este și mai rea: 3 seturi câștigate și 35 pierdute! În 13 meciuri, Radwanska nu a reușit să câștige mai mult de șase game-uri. Ne rugăm, așadar, pentru o minune", a scris Przeglad Sportowy.

Halep - Radwanska LIVE VIDEO Mesajul superb într-o zi specială pentru familia Halep

Ziua de 23 martie este una importantă în familia Simonei Halep: jucătoarea de pe primul loc WTA își aniversează atât tatăl, cât și fratele. Simona le-a transmis amândurora o urare de la distanță, pe contul ei de Instagram.

"Cuvintele sunt prea mici ca să mai descriu aceste persoane! Vă iubesc. La mulți ani, Tăticule, la mulți ani, frățiorul!", a scris Simona Halep, alături de o fotografie în care apare alături de părinții ei, făcută luna trecută, când a devenit cetățean de onoare al Bucureștiului.

În această perioadă, Stere Halep și Nicolae Halep - tatăl, respectiv fratele mai mare cu 4 ani - nu sunt alături de Simona, la Miami.

Halep - Radwanska LIVE VIDEO. Simona se simte ca acasă la Miami

Simona Halep spune că se simte aproape ca acasă la Miami, lucru care se vede şi în rezultatele obţinute în ultimii ani la turneul din Florida. Liderul mondial a ajuns de fiecare dată cel puţin în sferturi la ultimele trei ediţii.

"Îmi place mirosul mării, pentru că ştiu cum e de la Constanţa, dar nu am avut timp să mă duc pe plajă deloc. Poate după ce o să termin turneul o să stau câteva zile să merg la plajă", a declarat Halep, într-un interviu acordat ÎN EXCLUSIVITATE corespondentului Digi Sport la Miami, Gabriel Morariu.

Întrebată ce preferă dintre mare şi munte, constănţeanca de 26 de ani a ales a doua variantă. "Îmi place la munte. Bineînţeles că fiind născută la Constanţa, acum aleg muntele, pentru că am stat destul de mult acasă la plajă şi de aceea aleg muntele. Dar ambele sunt foarte frumoase", a spus prima jucătoare din România care a ajuns pe locul 1 WTA.

După emoţiile prin care a trecut în meciul cu Dodin, Simona Halep s-a "răsfăţat" cu ceva dulce: "Au nişte clătite bune aici în complex, o să mănânc una".

Wozniacki, eliminată de Puig, în turul al doilea la Miami, după ce a câştigat primul set cu 6-0

Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, a fost învinsă, vineri, cu scorul de 0-6, 6-4, 6-4, de Monica Puig din Puerto Rico, locul 82 WTA, în manşaa doua a Miami Open. În urma acestui rezultat, diferenţa dintre Simona Halep, locul I WTA, şi Wozniacki este în clasamentul "live" de 1.350 de puncte şi poate creşte dacă românva va avansa în acest turneu.

Finalistă a ediţie trecute, Wozniacki, direct acceptată în manşa a doua, a părăsit turneul din Florida, în urma unui meci care a durat o oră şi 55 de minute.

O altă jucătoare favorită, rusoiaca Daria Kasatkina, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 19, finalista de la Indian Wells, a fost învinsă, cu 3-6, 6-2, 6-2, de americanca Sofia Kenin, locul 94 WTA, venită din califcări, după un meci de o oră şi 48 de minute. Astfel, jucătoarele care şi-au disputat titlul la Indian Wells, Kasatkina şi câştigătoarea Naomi Osaka, au ieşit la Miami în manşa a doua.

Şi jucătoarea franceză Kristina Maldenovic, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 15, a pierdut în turul al doilea, scor 6-3, 4-6, 2-6, în faţa croatei Petra Martici, locul 40 WTA, după două ore şi 11 minute de joc.

Jucătoarea americană Coco Vandeweghe, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16, letona Anett Kontaveit, locul 28 WTA şi cap de serie numărul 28, rusoaica Elena Vesnina, locul 43 WTA şi cap de serie numărul 24, şi chinezoaica Shuai Zhang, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 31, au părăsit şi ele Miami Open după primul meci jucat, în turul al doilea.

Simona Halep va evolua, sâmbătă, după ora 19.00, cu poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA şi capd e serie numărul 30, în manşa a treia a competiţiei.