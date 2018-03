Simona Halep, amendată la Miami. Ieşirile nervoase s-au întors împotriva sa

Simona Halep a avut mai multe ieşiri nervoase joi seară, la debutul în turneul Premier Mandatory de la Miami, în setul decisiv făcându-şi ţăndări racheta. Pe cale de consecinţă, arbitrul de scaun i-a dat un avertisment Simonei. Decizia oficialului nu a influenţat în vreun fel scorul meciului încheiat cu 3-6, 6-3, 7-5, ci doar recompensa Simonei, care se va micşora cu aproximativ 2.500 de dolari după turneul de la Miami.

Simona a fost întrebată la conferinţa de presă despre racheta distrusă, comentând subiectul cu umor. Liderul mondial nu are niciun regret, spunând că gestul făcut chiar a ajutat-o să se elibereze de stres: "Racheta s-a dus! I-am dat-o unui copil de mingi. A fost o recţie de moment şi cred că mi-a prins bine. Am fost foarte tensionată astăzi, se întâmplă să ai şi astfel de zile", a declarat Halep în faţa jurnaliştilor americani.