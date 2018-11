Simona Halep, decizie neaşteptată legată de noul antrenor. "Vreau să văd cum va fi!"

Simona Halep a decis să înceapă sezonul 2019 fără antrenor.

"Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor în perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori, nu am avut dureri, dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri" a spus Simona Halep la Telekom Sport.

Simona Halep a mai abordat fără antrenor startul sezoanelor 2013 și în 2014. În cei doi ani a participat la Australian Open fără a avea un antrenor. Cel mai probabil, Simona Halep va fi ajutată la turnee de Teo Cercel, care face parte din staff-ul liderului WTA.