Simona Halep, anunţ important înainte de debutul la Madrid Open

Simona Halep a precizat că este pregătită pentru confruntarea cu prima sa adversară de la competiţia din Spania, Ekaterina Makarova.

"Este mereu o plăcere să revin aici. Am amintiri frumoase de la ultimele ediţii la care am fost prezentă şi din 2014, când am jucat finala iar apoi am jucat prima mea finală de Grand Slam. Am amintiri frumoase de la acest turneu şi mă simt foarte bine de fiecare dată când vin aici, pentru că aici sunt mulţi români, vin mulţi prieteni ca să mă susţină şi atmosfera este specială. Nu simt presiune, pentru că am fost în această situaţie anul trecut şi am jucat foarte bine. Vreau să obţin un rezultat foarte bun, dar ştiu că orice este posibil la acest nivel, astfel că abia aştept să încep turneul şi să joc bine în primul meci", a spus Simona Halep.

Liderul WTA consideră că meciul cu Makarova va fi dificil: "O ştiu, am fost adversare de multe ori, ultima dată la Doha, în urmă cu câteva săptămâni. Este stângace, ceea ce este puţin diferit, dar sunt pregătită, mă antrenez mult, vom vedea ce va fi".

Simona Halep, locul 1 WTA şi deţinătoarea trofeului, va evolua în primul tur al Madrid Open, turneu de categorie Premier Mandatory, împotriva rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 32 WTA.