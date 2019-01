Simptome sarcina: Primele semne de sarcina! Cum sa iti dai seama daca esti gravida

Cu atat mai mult, o intarziere de ciclu de 2-3 saptamani este in limite fiziologice normale pentru orice femeie. Asa incat unele femei nici nu se gandesc ca intarzierea chiar poate fi datorata unei sarcini. Cu atat mai mult cu cat au folosit metode de contraceptie.

Primele simptome sarcina pot varia de la femeie la femeie in intensitate, frecventa si durata. Lista de mai jos este orientativa. Unele din simptomele de mai jos pot fi similare cu disconfortul premenstrual. Daca simti ca ceva se petrece in corpul tau si te regasesti in mai multe simptome de mai jos, ia in calcul ca poti fi gravida. Principala conditie e sa fii avut activitate sexuala in luna anterioara.

Simptome sarcina: Pasul urmator dupa primele semne de sarcina? Test de sarcina si control medical.

Sani mariti si intariti



Sanii iti vor fi primii vestitori ai unei sarcini. Deja dupa primele 2 saptamani de la conceptie, deci chiar inainte de data urmatorului ciclu menstrual, schimbarile hormonale ce se petrec in corp in ultimele 14 zile se vor simti si in sani. Acestia se vor intari, vor fi sensibili la atingere. De asemenea, sanii isi pot mari volumul sau ii poti simti mai "plini", cu o consistenta mai mare decat in mod normal.

Oboseala



Starea de oboseala si slabiciune este de asemenea unul din primele simptome de sarcina comunicate de corp. Imediat ce ramai gravida, creste nivelul de progesteron. Corpul ceremai multa odihna, pe care nu o poti avea decat dormind mai mult. In acelasi timp, energia de peste zi iti este consumata mai mult de nivelul mai scazut de zahar din sange, de tensiune arteriala si de productia crescuta de sange pentru noua sarcina.

Simptome sarcina: Dureri pelviene sau sangerari usoare



Uneori apare o usoara sangerare vaginala ca semn timpuriu de sarcina. Aceasta sangerare este cunoscuta si sub numele de sangerare de implantare si apare atunci cand oul fertilizat se prinde de peretele uterului. Ea apare la aproximativ la 10-14 zile de la fertilizare. Acest tip de sangerare este mai devreme, mai putin cantitativ si mai deschis la culoare decat un ciclu menstrual normal. Tot acum unele femei au dureri abdominale, similare cu crampele menstruale.



