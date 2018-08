Studiu: Românii au cheltuit în primul semestru 1,4 miliarde de euro pentru achiziţia de bunuri de folosinţă îndelungată

Segmentul telecom a cuantificat vânzări de 627 de milioane de lei, mai mult cu 35,9%, comparativ cu rezultatele din S1 din anul anterior. Smartphone-urile cu diagonala peste 5,6 inci şi produsele din cea mai ridicată clasă de preţ au înregistrat valori de peste două ori mai mari decât în S1 din 2017. De asemenea, telefoanele dual sim au influenţat pozitiv piaţa, cu o rată a creşterii tot de două cifre. Motorul pieţei de accesorii inteligente mobile a fost reprezentat de smartwatch-uri, fiind în creştere atât ceasurile cu sim card, cât şi cele fără. Pe de altă parte, scăderi au fost înregistrate la modelele de smartphone-uri sub 5,6 inci, locul acestora fiind luat de telefoanele cu diagonale mai mari. Segmentul în scădere în cadrul accesoriilor inteligente mobile a fost reprezentat de brăţările fitness, care au înregistrat un uşor regres.



Potrivit raportului, vânzările de electrocasnice mari au ajuns, în S1 din 2018, la o valoare de 248 milioane de euro, cu 4,1% peste ce se consemna în aceeaşi perioadă din 2017. În acest context, creşterea a fost dată de categoriile tradiţionale, precum aparatele frigorifice şi maşinile de spălat vase. Totodată, aparatele de gătit şi cuptoarele cu microunde au înregistrat o evoluţie negativă la finalul celui de-al doilea semestru din anul curent.



Datele centralizate de GfK arată că, în perioada analizată, sectorul IT a înregistrat vânzări de 209 milioane de lei, în creştere cu 12,6%, cu contribuţii pozitive aduse de comercializarea laptopurilor, desktopurilor şi monitoarelor. În acelaşi timp, evoluţii pe plus au avut produsele de gaming şi cele cu specificaţii superioare. La polul opus s-au situat vânzările de tablete de sub 10 inci.



Piaţa electronicelor a însumat, în intervalul de referinţă S1 2018 - S1 2017, o valoare a vânzărilor de 205 milioane de euro, echivalentul unui salt de 10,5%, în care televizoarele au avut cea mai mare contribuţie, diagonalele mari înregistrând creşteri de două cifre. De asemenea, camerele video de acţiune şi produsele audio au avut evoluţii pozitive faţă de S1 2017. Tot pe acest segment, căştile fără microfon au consemnat o scădere de două cifre, în vreme ce căştile cu fir sunt cele care au tras cel mai mult în jos categoria.



Conform documentului, în primele şase luni ale anului, electrocasnicele mici au înregistrat vânzări de 97 de milioane de euro, cu 5,8% mai mult faţă de intervalul similar din 2017. În acest sens, espressoarele full-automatice şi aparatele pentru îndepărtarea părului la femei au contribuit la creşterea sectorului în al doilea trimestru al anului.



În cazul dispozitivelor de printare, vânzările au ajuns la 16 milioane de euro (+16%), în primele şase luni ale anului. Cea mai bună performanţă din sector au avut-o multifuncţionalele, în special cele din gamele medii şi superioare de preţ. Dispozitivele de printare echipate cu sistem de cerneală au scăzut în special din cauza dinamicii negative a produselor din clasele inferioare de preţ.



Raportul GfK Temax relevă faptul că sectorul foto a consemnat vânzări totale de 10 milioane de euro, la finele S1 din 2018, în scădere cu cu 9,8% faţă de primele şase luni din anul anterior. În ciuda diminuării înregistrată în sector, camerele foto de tip mirrorless s-au majorat cu două cifre. În schimb, camerele foto de tip DSLR au continuat să scadă.