Sunt amante perfecte. 3 zodii de femei care te duc în extaz

Berbec

Obtine tot ce vrea si niciodata nu vrea putin. Femeia din zodia Berbec este foarte ambitioasa, iar daca si-a pus in minte sa cucereasca un barbat se va folosi de toate armele seductiei pentru a o face. Este sexy tocmai datorita fortei pe care o emana. E dominatoare, lucru care e pe placul masculilor. Nativa simte nevoia sa isi confirme constant abilitatile de cuceritoare si ajunge astfel sa aiba numerosi amanti de-a lungul timpului.

Scorpion

Nascuta intr-o zodie a seductiei, femeia Scorpion e mereu pregatita sa atace noi teritorii. Pentru ea nu conteaza ca cel pe care l-a ochit este casatorit si are copii de intretinut. Daca i-a intrat in cap sa il cucereasca va face tot posibilul sa ajunga la inima lui. Iar barbatii pica in mrejele ei rapid. Nativa poate satisface orice dorinta a partenerilor de alcov, fapt care o face sa fie foarte curtata.

Varsator

Placerile pe care stie sa le ofere femeia din zodia Varsator nu au termen de comparatie. Nativa e frumoasa, feminina, senzuala si romantica. Emana un magnetism debordant, iar barbatii sunt coplesiti de forta ei, de sarmul ei. Are multa dragoste de oferit si ajunge adesea sa aiba doi iubiti deodata sau sa devina amanta. Pentru ea, in dragoste si in razboi este permis orice, astfel ca placerile interzise sunt cele care o incita cel mai mult.