Supă de spanac cu ştrudel cu legume

Spanacul curatat se da intr-un clocot, se scurge apoi se trece sub jet de apa rece si se toaca marunt si se da la blender pana obtinem un piure fin.

Morcovul si pastarnacul curatate de coaja si taiate in doua se fierb 10 minute, se scurg, se trec sub jet de apa rece apoi se taie bastonase fine. Ardeiul se coace un pic pe gril, se curata si se taie fasii subtiri. Din 4 foi de placina taiem 2 patrate cu latura de 30 cm, le lasam suprapuse apoi asezam pe fiecare fasiiile de legume, le rulam si prindem la capat cu o scobitoare. Intr-un strop de ulei de masline prajim un pic rulourile, le scoate pe servetel sa scapam de surplusul de ulei, indepartam scobitorile, lasam sa se raceasca un pic apoi taiem fiecare rulou in 2 jumatati egale.

Încearcă şi Supa crema de dovleac servită în pâine

In uleiul ramas incins prajim catelul de usturoi presat apoi il scoatem cu o lingura si in acelasi ulei calim piureul de spanac cca 10 minute dupa care turnam in el lingurita de faina subtiata cu supa, smantana de gatit si lasam sa clocoteasca un pic si potrivim de sare si piper dupa gust. Supa se serveste cu strudele cu legume.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile sunt aici.