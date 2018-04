Traian Băsescu: PMP merge pe orice moţiune împotriva lui Dăncilă. E o marionetă a lui Dragnea. Nu facem politică externă pentru Israel

"PMP merge pe orice motiune impotriva lui Dancila din motivele pe care le-am zis la instalare. E o marioneta a lui Dragnea. Nu avem oficial un premier, ci o marioneta. Oricine depune motiune are sprijinul nostru", a declarat Traian Băsescu la România TV.

Fostul şef al statului a subliniat că au fost încălcate atributiile preşedintelui Iohannis de către Guvernul Dăncilă. "Constitutia zice ca presedintele poate lua parte la sedinte Guvernului in care se dezbat probleme de interes national, politica externa. Presedintele a fost informat ca se discuta problema mutarii ambasadei ca sa fie prezent la discutiile din Guvern. Raspunsul e nu. E o incalcare a atributiilor presedintelui de guvern, neinformarea ca discuta probleme de politica externa".

Traian Băsescu s-a arătat sceptic în privinţa şanselor de reuşită pe care le-ar putea avea o moţiune de cenzură depusă de PNL. „Eu anticipez un eşec la moţiunii de cenzură (...)”, a spus Băsescu.

Liderul PMP a precizat că deşi PNL poartă discuţii cu Victor Ponta, acesta are doar opt parlamentari neafiliaţi, un număr insuficient pentru ca moţiunea de cenzură să treacă.

Traian Băsescu consideră că România se face de râs cu cât se prelungeşte dezbaterea pe tema mutării ambasadei din Israel. "Nu facem politica externă pentru Israel. Politica externa se face in favoarea Romaniei. Noi am avut in Orientul mijlociu statut de broker de pace, nu de neutralitate, n-am fost niciodata neutri. Am avut reputatia unui broker onest. Fiind tot timpul o tara apropiata de Israel, dar cenzurandu-ne sentimentele pentru principii si am reusit sa fim respectati de ambele parti. Si de arabi, si de Israel. Acum am optat alaturi de Guatemala. Scoateti SUA. Eu compar cine suntem noi. SUA si Rusia au incalcat rezolutii ale consiliului de securitate. Pentru a face acelasi lucru Romania trebuie sa aiba tot atatea portavioane. Esenta apararii noastre pe plan international a fost respectarea rezolutiilor ONU. E unul din firele calauzitoare ale politicii externe romanesti cat eu am inteles ca presedinte si ministru. Ne distrugem una din pavezele importante. Romania are relatii bune cu 4 din 5 membri ai consiliului de securitate si bune cu al 5-lea. Avem relatii bune cu SUA, Marea Britanie, Franta, China si o relatie neutra cu Rusia".

Fostul preşedinte a lansat şi un atac dur la adresa premierului. "Viorica Dăncilă a executat dispozitiile lui Dragnea, care crede ca asa isi construieste relatie cu SUA. Cea mai mare scarba a politicienilor americani e de cei care vand interesele tarii ca sa faca bine. Nu-i respecta. Am vazut politicieni in situatia asta in relatia cu SUA. Iohannis trebuia sa conditioneze numirea de desemnarea directorului la SIE. Trebuia sa faca ce am facut eu cu Ponta. Sa conditioneze desemnarea lui Dancila de un act de coabitare".