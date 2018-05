Tudor Sişu din "La familia" S-A POCĂIT. A fost condamnat de două ori pentru trafic de DROGURI

Tudor Sisu a fost de doua ori condamnat si si-a petrecut aproape patru ani in spatele gratiilor din cauza drogurilor. Acum, spune ca Dumnezeu este cel care l-a vindecat de acest viciu, ca a fost marcat de intalnirea cu parintele Arsenie Papacioc si marturiseste ca a fost la un pas de moarte in urma cu doar cativa ani.

"Singurul lucru care te scoate mereu la liman este credinta. (...) M-am analizat! Mi-am dat seama unde e punctul in care lucrurile au luat o alta turnura. Inainte, cand aveam probleme cu drogurile, eram mult mai rece, mai izolat. Cred ca faceam toate chestiile astea pentru ca nu gaseam ce-mi placea cu adevarat. Am fost arestat, am venit acasa si mereu ma intorceam la aceeasi chestie. In momentul in care am schimbat ceva in viata mea, nu intentionat, pentru ca probabil intervine un semn pe care ni-L trimite Dumnezeu, am aflat ca atunci cand faci voia ta te simti de multe ori... mic. Cand faci voia Lui, te simti energizat... inaltat. Simti ca nu actionezi singur. Nu am simtit in perioadele grele ca am sustinerea de care am nevoie. (...) Gandul la Dumnezeu iti da sens in viata. Fiecare om primeste un canon pe care trebuie sa-l faca. O raportare de un minut pe zi la Dumnezeu te ajuta sa mentii legatura cu El! E acolo!", a spus Tudor Sisu la Trinitas TV.

Rapperul a povestit si despre intalnirea pe care a avut-o cu Parintele Arsenie Papacioc, unul dintre personajele de referinta ale Ortodoxiei Romane in ultimii 50 de ani: "Parintele mi-a spus doar cateva fraze. De fapt o singura fraza, in afara de formulele de politete si de un mic deiferend la final. Singurul lucru pe care mi l-a spus Parintele Arsenie Papacioc, dupa ce s-a uitat la mine a fost: sa nu te intrebi niciodata de ce" Deci n-o sa ma intreb niciodata de ce".