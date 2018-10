Un tânăr din Rusia face dezvăluiri incredibile despre piramide şi despre planeta Marte. Povestea pare desprinsă dintr-un film SF VIDEO

Povestea lui Boriska Kipriyanovich alias baiatul de pe Marte pare desprinsa dintr-un film care te lasă la sfârșit cu o singura întrebare in minte: cum ar fi dacă ar fi adevarat? Iar Boriska ne oferă si câteva motive pentru a visa ca viata noastră nu se rezuma doar la aici, și la atât...

S-a născut la 11 ianuarie 1996, in orasul Volski din regiunea rusa Volgograd, intr-o familie din clasa medie (mama-medic dermatolog, tatal-ofiter in rezerva), Boris a provocat de la bun inceput uimire.

Mama lui povesteşte despre venirea pe lume a băiatului: „Totul s-a întâmplat atât de repede, nici măcar nu am simţit vreo durere. Când mi-au arătat copilul, acesta se uita la mine cu o privire de adult. Ca medic, ştiam că bebeluşii nu-şi pot concentra privirea asupra obiectelor. Cu toate acestea, micuţul meu copil se uita la mine cu ochii lui mari şi căprui".

A fost capabil sa-si mentina capul la numai 15 zile si sa-si priveasca mama in ochi, performante pe care bebelusii le reusesc abia la cateva luni. A rostit primul cuvant („baba") cand avea 4 luni, iar la varsta de 7 luni, inspirat de ce a vazut pe un perete, a construit prima propoziție: „Vreau un cui".

La varsta de un an si jumatate, copilul putea deja sa citeasca titlurile mari din ziare. Cateva luni mai tarziu a desenat folosind culorile violet si galben, iar specialistii care i-au analizat „pictura" au tras concluzia ca e vorba de contururi umane, cu aurele lor energetice.

La gradinita, Boris si-a socat educatoarele cu memoria exceptionala si o abilitate incredibila de a acumula noi informatii, dar si de a folosi notiuni complicate, cu mult peste puterea de intelegere a unui prescolar. „Nimeni nu l-a invatat asta", a povestit presei mama lui, Nadejda. „Dar uneori, se aseaza in postura lotusului (pozitie yoga) si incepe sa vorbeasca despre Marte, despre sistemele planetare, civilizatii indepartate. Ceva de nu ne vine sa credem urechilor!".

Boriska si-a speriat parintii insirand numele planetelor sistemului nostru solar, ba chiar si ale satelitilor si ale altor galaxii, ei crezand ca baietelul lor si-a iesit din minti. Abia cand au verificat in tratatele de astronomie au constatat ca micutul vorbea „ca din carti". „A inceput sa le vorbeasca oamenilor despre pacatele lor. A abordat un individ pe strada pentru a-i spune sa termine cu drogurile. Barbatilor le spunea sa inceteze sa isi insele nevestele...

Micul profet ii avertiza pe oameni despre necazuri si boli viitoare, ceea ce a creat o reputatie nefavorabila parintilor sai", a titrat presa rusa. Lumea a aflat repede despre acest baietel iesit din comun, dar putini au fost cei dispusi sa il ia in serios.

Zvonurile despre copilul astronom s-au răspândit repede în tot oraşul, iar băiatul a devenit o celebritate locală. Mulţi erau curioşi să afle cum de poate şti atât de multe acest copil. Boriska dorea să le spună oaspeţilor săi despre civilizaţiile extraterestre, despre existenţa în preistorie a unei rase de oameni înalţi de trei metri, despre clima viitorului şi despre schimbările la nivel mondial.

Boriska a atras şi atenţia cercetătorilor ruşi, iar specialiştii de la Institutul de Magnetism al Pământului şi Unde Radio al Academiei Ruse de Ştiinţe s-au dus şi au examinat aura băiatului care s-a dovedit a fi neobişnuit de puternică.

Profesorul Lugovenko afirma că există unele dispozitive speciale care pot măsura unele abilităţi extrasenzoriale ale oamenilor. Oamenii de ştiinţă moderni din întreaga lume efectuează lucrări ample de cercetare în acest domeniu care nu este atât de uşor de descifrat precum cercetarea lucrurilor de la suprafaţa corpului uman. De altfel, oameni care posedă abilităţi unice s-au născut pe toate continentele din lume, susţine omul de ştiinţă. Astfel de copii sunt numiţi „copii indigo" de către cercetătorii, a adăugat acesta.

„Boriska este unul dintre ei. Mulţi au spirale ADN modificate, care le dau un sistem imunitar incredibil de puternic, putând învinge chiar şi SIDA. Am întâlnit astfel de copii în China, India, Vietnam şi aşa mai departe", a precizat Lugovenko.

„Când l-am prezentat pe băiatul nostru mai multor oameni de ştiinţă din diferite domenii, inclusiv ufologi, astronomi şi istorici, toţi au fost de acord că ar fi imposibil ca el să inventeze toate acele poveşti. Boriska folosea limbi străine şi termeni ştiinţifici, despre care spunea că sunt de obicei folosiţi de către specialiştii care studiază aceasta sau cealaltă ştiinţă particulară", a declarat mama lui Boris.

În diversele culturi s-a tot discutat subiectul nemuririi sufletului, iar Boriska pare să confirme această teorie. Băiatul susţine că trăim veşnic şi îşi aminteşte scene şi evenimente din viaţa lui trecută de pe Marte. Specialiştii au precizat că el deţine informaţii pe care nu ar avea de fapt de unde să le ştie.

Băiatul ştia totul despre viaţa de pe Marte, despre locuitorii săi şi zborurile lor spre Terra, despre oraşele megalitice ale civilizaţiei marţiene, navele lor spaţiale şi zborurile lor către diverse planete, sau despre civilizaţia lemuriană, despre care ştia multe detalii pentru că se întâmplase să coboare acolo de pe Marte. Informaţiile despre civilizaţiile preistorice sunt deseori respinse de către unii cercetători, în ciuda relicvelor care datează din epoci atât de îndepărtate încât teoria lui Darwin rămâne incapabilă să le explice existenţa.

Ceea ce sustine Boriska Kipriyanovich acum, si anume faptul ca a trăit pe un Marte marcat de războaie înainte de a renaște pa Pământ, este... fie prea mult pentru orizontul nostru prea îngust, fie menit sa ne lărgească orizonturile limitate prea mult la prea putin. Boriska mai susține ca Marte ar fi fost lovit de o catastrofa nucleara intr-un trecut foarte indepartat. Tot el mai spune ca marțienii ar mai trai încă pe Planeta Rosie, sub pământ, respirând dioxid de carbon, si ca ar măsura in jur de 2 metri. Potrivit lui Boriska, marțienii ar fi nemuritori si ar înceta sa îmbătrânească la 35 de ani.

Pe când era elev, Boriska a explicat ca marțienii aveau legături foarte strânse cu vechii egipteni si ca ar fi vizitat in trecut planeta Pamant pe vremea când lucra ca pilot.

El a mai vorbit de asemenea despre o mare schimbare a vietii pe Pamant care va avea loc in momentul in care Sfinxul va fi deblocat, adaugand ca mecanismul de deschidere se afla in spatele urechii monumentului. El spune ca in momentul in care Sfinxul va fi deblocat numeroase cunostinte care ne vor ajuta sa intelegem mai bine lumea in care trăim, vor ieși la iveala.

Un jurnalist rus a vorbit cu băiatul despre cunoştinţele şi experienţele sale unice.

Boriska, chiar ai trăit pe Marte cum se spune pe aici?

Da, este adevărat. Îmi amintesc acea perioadă, aveam 14 sau 15 ani. Marţienii duceau mereu războaie aşa că am participat de multe ori la raiduri aeriene cu un prieten de-al meu. Puteam călători în timp şi spaţiu zburând în nave rotunde, dar observam viaţa de pe Pământ în nave triunghiulare. Navele marţiene sunt foarte complicate. Ele sunt pe straturi.

Există viaţă pe Marte acum?

Da, există, dar planeta şi-a pierdut atmosfera cu mulţi ani în urmă ca urmare a unei catastrofe globale. Dar marţienii încă mai trăiesc acolo, în subteran. Ei respiră bioxid de carbon.

Cum arată aceşti marţieni?

Oh, sunt foarte înalţi, mai mult de şapte metri. Ei posedă calităţi incredibile.

Se pare că marţienii inspiră gaz, însă aici, odată ce ai acest corp trebuie să respiri oxigen. Marţienilor nu le place aerul de pe Pământ pentru că provocă îmbătrânirea. Marţienii sunt relativ tineri, de aproximativ 30-35 de ani, susţine băiatul.

Boriska a vorbit mai în detaliu despre OZN-uri: „Am plecat şi am aterizat pe Pământ aproape instantaneu!. Este compus din straturi. 25 % – strat exterior, făcut din metal dur, 30% – al doilea strat e făcut din ceva asemănător cu cauciucul, al treilea de 30% – din nou din metal. În final 4% e compus dintr-un strat special magnetic. Dacă încărcăm acest strat magnetic cu energie, aceste maşini vor putea zbura oriunde în univers".

Boriska a povestit că atunci călătorea destul de des pe Pământ pentru a face comerţ, precum şi în alte scopuri de cercetare. Totul se întâmpla pe vremea civilizaţiei lemuriene. De altfel, băiatul povesteşte că avea un prieten Lemurian care a fost omorât chiar în faţa ochilor săi.

„O catastrofă majoră a avut loc pe Pământ. Un continent gigantic a fost înghiţit în apele învolburate. Apoi, brusc, o stâncă masivă a căzut pe prietenul meu care era acolo. Nu l-am putut salva. Suntem destinaţi să ne întâlnim la un moment dat în această viaţă", îşi aminteşte Boriska.

Băiatul trăieşte întreaga poveste a căderii Lemuriei ca şi cum s-ar fi întâmplat ieri. Lemuria a dispărut acum câteva zeci de mii de ani şi se pare că lemurienii aveau înălţimea de 9 metri.

Băiatul a vorbit şi despre boala oamenilor.

„Boala vine din incapacitatea oamenilor de a trăi în mod corespunzător şi de a fi fericiţi. Trebuie să îţi aştepţi jumătatea cosmică. Un om nu ar trebui să se implice şi să încurce în destinele altor oameni. Oamenii nu ar trebui să sufere datorită greşelilor din trecut, ci să înţeleagă ceea ce le este predestinat şi să încerce să ajungă la acele înălţimi şi să facă paşi spre îndeplinirea viselor lor. Trebuie să fie mai sensibili şi mai inimoşi. În cazul în care cineva te loveşte, îmbrăţişează-ţi duşmanul, cere-ţi scuze şi îngenunchează în faţa lui. În cazul în care cineva te urăşte, iubeşte-l cu toată dragostea şi devotamentul tău şi cere-i iertare. Acestea sunt regulile iubirii şi smereniei. Ştii de ce au murit lemurienii? Ei nu au vrut să se mai dezvolte spiritual şi astfel s-a rupt unitatea planetei lor. Ei s-au rătăcit de la calea predestinată, distrugând în acest fel integritatea planetei. Calea magiei duce la o înfundătură. Iubirea este adevărata magie!"